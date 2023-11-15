Китай и США договорились возобновить взаимодействие между военными

16 ноября 2023 в 05:13 Размер текста - 17 +

Между минобороны Китая и США начнутся рабочие встречи Фото: Lisa Ferdinando / U.S. Department of Defense Китай и США договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами на самом высоком уровне. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая по итогам переговоров между лидерами двух стран. «Лидеры двух стран договорились возобновить взаимодействие на высоком уровне между вооруженными силами. На основе равенства и уважения будут проходить встречи министерств обороны США и КНР», — пишут РИА Новости со ссылкой на китайское ТВ. Американский лидер Байден прибыл к месту встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС 15 ноября. Автомобильный кортеж Байдена прибыл в поместье Филоли, расположенное примерно в 40 км к югу от Сан-Франциско, пишет MK.RU . Си Цзиньпин во время визита дал оценку важности отношений с США для укрепления стабильности в мире. Конфликт между супердержавами имел бы катастрофические последствия для обеих стран, полагает он. Об этом руководитель Китая заявил на встрече с Байденом в Сан-Франциско.

Китай и США договорились возобновить взаимодействие между вооруженными силами на самом высоком уровне. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая по итогам переговоров между лидерами двух стран. «Лидеры двух стран договорились возобновить взаимодействие на высоком уровне между вооруженными силами. На основе равенства и уважения будут проходить встречи министерств обороны США и КНР», — пишут РИА Новости со ссылкой на китайское ТВ. Американский лидер Байден прибыл к месту встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС 15 ноября. Автомобильный кортеж Байдена прибыл в поместье Филоли, расположенное примерно в 40 км к югу от Сан-Франциско, пишет MK.RU. Си Цзиньпин во время визита дал оценку важности отношений с США для укрепления стабильности в мире. Конфликт между супердержавами имел бы катастрофические последствия для обеих стран, полагает он. Об этом руководитель Китая заявил на встрече с Байденом в Сан-Франциско.