Си Цзиньпин оценил важность американо-китайских отношений

Председатель КНР Си Цзиньпин дал оценку важности отношений с США для укрепления стабильности в мире. Конфликт между супердержавами имел бы катастрофические последствия для обеих стран, полагает он. Об этом руководитель Китая заявил на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.
«Не представляется реалистичным сценарий, при котором одна страна переформатирует другую, а возможный конфликт или конфронтация повлекли бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон (США и КНР — прим. URA.RU)», — передает РИА Новости высказывание Си Цзиньпина.
Глава КНР подчеркнул, что на Земле хватит места для процветания обоих государств. По мнению Си Цзиньпина, успех одной страны дает возможности и для развития другой.
Джо Байден заявлял о планах провести с Си Цзиньпином «жесткие разговоры» по ключевым темам двусторонних отношений. Он обещал обсудить связи Китая с Ираном и его роль в конфликте на Украине, передает «Национальная служба новостей».
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