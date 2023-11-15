15 ноября 2023

Си Цзиньпин оценил важность американо-китайских отношений

© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность отношений с США для укрепления мира Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин дал оценку важности отношений с США для укрепления стабильности в мире. Конфликт между супердержавами имел бы катастрофические последствия для обеих стран, полагает он. Об этом руководитель Китая заявил на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско.

«Не представляется реалистичным сценарий, при котором одна страна переформатирует другую, а возможный конфликт или конфронтация повлекли бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон (США и КНР — прим. URA.RU)», — передает РИА Новости высказывание Си Цзиньпина.

Глава КНР подчеркнул, что на Земле хватит места для процветания обоих государств. По мнению Си Цзиньпина, успех одной страны дает возможности и для развития другой.

Джо Байден заявлял о планах провести с Си Цзиньпином «жесткие разговоры» по ключевым темам двусторонних отношений. Он обещал обсудить связи Китая с Ираном и его роль в конфликте на Украине, передает «Национальная служба новостей».

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Председатель КНР Си Цзиньпин дал оценку важности отношений с США для укрепления стабильности в мире. Конфликт между супердержавами имел бы катастрофические последствия для обеих стран, полагает он. Об этом руководитель Китая заявил на встрече с президентом США Джо Байденом в Сан-Франциско. «Не представляется реалистичным сценарий, при котором одна страна переформатирует другую, а возможный конфликт или конфронтация повлекли бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон (США и КНР — прим. URA.RU)», — передает РИА Новости высказывание Си Цзиньпина. Глава КНР подчеркнул, что на Земле хватит места для процветания обоих государств. По мнению Си Цзиньпина, успех одной страны дает возможности и для развития другой. Джо Байден заявлял о планах провести с Си Цзиньпином «жесткие разговоры» по ключевым темам двусторонних отношений. Он обещал обсудить связи Китая с Ираном и его роль в конфликте на Украине, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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