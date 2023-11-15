15 ноября 2023

Депутат из ЯНАО устроил землякам розыгрыш ценных подарков. Скрин

Единоросс из ЯНАО Арефьев подарит призы прошедшим тест на знание Конституции
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Конституция Российской Федерации. Екатеринбург, конституция рф, конституция, закон, законы рф, государственная символика, герб россии, конституция российской федерации
Конкурс продлится до 25 ноября Фото:

Депутат думы Салехарда (ЯНАО) Роман Арефьев разыграет среди участников конкурса на знание Конституции собственные призы. Об этом он написал на своей странице во «Вконтакте». Как сообщают источники URA.RU, завлекая жителей на тестирование, «Единая Россия» пытается актуализировать базу данных сторонников перед выборами президента РФ.

«Я решил разыграть дополнительные призы среди тех, кто хорошо знает Конституцию», — написал Арефьев. Победителей ждут сертификаты на бытовую технику и парфюмерию, и мерч с символикой города, который мэрия заказывала для волонтеров, собиравших подписи за присвоение Салехарду звания «Город трудовой доблести».

Инсайдеры отмечают, что единороссы вынуждены всячески привлекать ямальцев к тестированию, чтобы выполнить KPI по набору базы сторонников, поскольку сейчас показатели реготделения низкие. Роман Арефьев сказал, что про рейтинги ничего не знает и заданий от партии не получал. «Я решил по своей личной инициативе провести розыгрыш», — сообщил депутат агентству.

В реготделении партии ответили, что конкурс был создан для повышения осведомленности граждан в области правовой грамотности. «Нам важно, чтобы жители Ямала знали свои права, свободы, обязанности и гарантии. Северяне активно проявляют свою гражданскую позицию и участвуют в конкурсе. Так, на сегодняшний день свои знания в проекте о Конституции РФ проверили 30 тыс. человек», — прокомментировали в «Единой России».

Роман Арефьев разыгрывает призы среди успешно прошедших тест на знание Конституции
Роман Арефьев разыгрывает призы среди успешно прошедших тест на знание Конституции
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат думы Салехарда (ЯНАО) Роман Арефьев разыграет среди участников конкурса на знание Конституции собственные призы. Об этом он написал на своей странице во «Вконтакте». Как сообщают источники URA.RU, завлекая жителей на тестирование, «Единая Россия» пытается актуализировать базу данных сторонников перед выборами президента РФ. «Я решил разыграть дополнительные призы среди тех, кто хорошо знает Конституцию», — написал Арефьев. Победителей ждут сертификаты на бытовую технику и парфюмерию, и мерч с символикой города, который мэрия заказывала для волонтеров, собиравших подписи за присвоение Салехарду звания «Город трудовой доблести». Инсайдеры отмечают, что единороссы вынуждены всячески привлекать ямальцев к тестированию, чтобы выполнить KPI по набору базы сторонников, поскольку сейчас показатели реготделения низкие. Роман Арефьев сказал, что про рейтинги ничего не знает и заданий от партии не получал. «Я решил по своей личной инициативе провести розыгрыш», — сообщил депутат агентству. В реготделении партии ответили, что конкурс был создан для повышения осведомленности граждан в области правовой грамотности. «Нам важно, чтобы жители Ямала знали свои права, свободы, обязанности и гарантии. Северяне активно проявляют свою гражданскую позицию и участвуют в конкурсе. Так, на сегодняшний день свои знания в проекте о Конституции РФ проверили 30 тыс. человек», — прокомментировали в «Единой России».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...