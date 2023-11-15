Единоросс из ЯНАО Арефьев подарит призы прошедшим тест на знание Конституции

Конкурс продлится до 25 ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Депутат думы Салехарда (ЯНАО) Роман Арефьев разыграет среди участников конкурса на знание Конституции собственные призы. Об этом он написал на своей странице во «Вконтакте». Как сообщают источники URA.RU, завлекая жителей на тестирование, «Единая Россия» пытается актуализировать базу данных сторонников перед выборами президента РФ.

«Я решил разыграть дополнительные призы среди тех, кто хорошо знает Конституцию», — написал Арефьев. Победителей ждут сертификаты на бытовую технику и парфюмерию, и мерч с символикой города, который мэрия заказывала для волонтеров, собиравших подписи за присвоение Салехарду звания «Город трудовой доблести».

Инсайдеры отмечают, что единороссы вынуждены всячески привлекать ямальцев к тестированию, чтобы выполнить KPI по набору базы сторонников, поскольку сейчас показатели реготделения низкие. Роман Арефьев сказал, что про рейтинги ничего не знает и заданий от партии не получал. «Я решил по своей личной инициативе провести розыгрыш», — сообщил депутат агентству.

В реготделении партии ответили, что конкурс был создан для повышения осведомленности граждан в области правовой грамотности. «Нам важно, чтобы жители Ямала знали свои права, свободы, обязанности и гарантии. Северяне активно проявляют свою гражданскую позицию и участвуют в конкурсе. Так, на сегодняшний день свои знания в проекте о Конституции РФ проверили 30 тыс. человек», — прокомментировали в «Единой России».

Роман Арефьев разыгрывает призы среди успешно прошедших тест на знание Конституции Страница депутата во «ВКонтакте»