Единороссы во всех регионах получили установки перед выборами президента

27 октября 2023 в 18:35 Размер текста - 17 +

Посредством теста на знание Конституции партия проверяет активность избирателей Фото: Илья Московец © URA.RU «Единая Россия» запустила Всероссийский онлайн-конкурс «30 лет Конституции России — проверь себя!». Таким образом партия намерена актуализировать собственные базы данных своих сторонников и привлечь новых людей накануне выборов президента в 2024 году, рассказали источники URA.RU в нескольких субъектах РФ. Для участия в конкурсе нужно обязательно указать номер телефона. Регионы должны всеми способами популяризировать конкурс среди избирателей. «По факту партия таким образом, во-первых, актуализирует собственные базы избирателей. Во-вторых, собирает контакты новых потенциальных сторонников», — рассказал инсайдер. Тем, кто быстрее всего правильно ответит на вопросы, обещают UAZ Patriot и другие призы. Активно пиарить конкурс поручили всем депутатам от «Единой России» в регионах в своих соцсетях. «Просим опубликовать пост в аккаунтах депутатов, в нем рассказать о том, что „Единая Россия“ запустила Всероссийский конкурс к 30-летию Конституции РФ. Сопроводить посты можно как собственными материалами, так и предложенной картинкой», — говорится в директиве, которую получили депутаты в чате фракции «Единой России» в Пермском крае. Также конкурс рекламируют и муниципалитеты на официальных страницах. Тест по Конституции должен до 12 декабря ежедневно рекламироваться и в ХМАО. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Единой России». На момент публикации ответ не был получен. Политолог Дмитрий Орлов отмечает, что «Единая Россия» «как политический игрок и электоральная машина» всегда заинтересована в актуализации действующих и мобилизации дополнительных сторонников. Очевидно, что вовлеченные в проект активные граждане могут быть задействованы в дальнейшем в президентской кампании. «Опрос по Конституции, несомненно, будет способствовать и актуализации, и мобилизации. „Единая Россия“ нашла технологически удачный и заметный в публичном пространстве формат работы с политически активными гражданами», — отметил Орлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

«Единая Россия» запустила Всероссийский онлайн-конкурс «30 лет Конституции России — проверь себя!». Таким образом партия намерена актуализировать собственные базы данных своих сторонников и привлечь новых людей накануне выборов президента в 2024 году, рассказали источники URA.RU в нескольких субъектах РФ. Для участия в конкурсе нужно обязательно указать номер телефона. Регионы должны всеми способами популяризировать конкурс среди избирателей. «По факту партия таким образом, во-первых, актуализирует собственные базы избирателей. Во-вторых, собирает контакты новых потенциальных сторонников», — рассказал инсайдер. Тем, кто быстрее всего правильно ответит на вопросы, обещают UAZ Patriot и другие призы. Активно пиарить конкурс поручили всем депутатам от «Единой России» в регионах в своих соцсетях. «Просим опубликовать пост в аккаунтах депутатов, в нем рассказать о том, что „Единая Россия“ запустила Всероссийский конкурс к 30-летию Конституции РФ. Сопроводить посты можно как собственными материалами, так и предложенной картинкой», — говорится в директиве, которую получили депутаты в чате фракции «Единой России» в Пермском крае. Также конкурс рекламируют и муниципалитеты на официальных страницах. Тест по Конституции должен до 12 декабря ежедневно рекламироваться и в ХМАО. URA.RU направило запрос в пресс-службу «Единой России». На момент публикации ответ не был получен. Политолог Дмитрий Орлов отмечает, что «Единая Россия» «как политический игрок и электоральная машина» всегда заинтересована в актуализации действующих и мобилизации дополнительных сторонников. Очевидно, что вовлеченные в проект активные граждане могут быть задействованы в дальнейшем в президентской кампании. «Опрос по Конституции, несомненно, будет способствовать и актуализации, и мобилизации. „Единая Россия“ нашла технологически удачный и заметный в публичном пространстве формат работы с политически активными гражданами», — отметил Орлов.