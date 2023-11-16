Бывший отель челябинских олигархов стал апартаментами

Отель «Виктория» превратился в комплекс апартаментов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске отель «Виктория», ранее принадлежащий семье челябинских олигархов Вайнштейнов, после реконструкции стал комплексом апартаментов. Название осталось прежним, а помещения распродаются. Это первый случай такого преобразования в челябинском гостиничном бизнесе.

«Сейчас в Челябинске вводится все больше подобных проектов. Апартаменты можно будет использовать как для проживания, так и в качестве действующего бизнеса», — цитирует издание Bfm74.ru пресс-службу «Виктории».

Площадь помещений под продажу варьируется от 17 до 95 квадратных метров. В отеле другим стал внутренний интерьер, коренным образом изменился дизайн, появился фирменный стиль. В будущем будет переделан фасад здания, также будет обустроена придомовая территория, на которой появится детская площадка.

Десятиэтажный отель Виктория был построен в 1996 году на северо-западе Челябинска на улице Молодогвардейцев. В нем было 126 номеров категорий от стандарта до люксовых, ресторан, тренажерный зал, сауну, бассейн, три конференц-зала и три банкетных зала. Ранее отель принадлежал депутату Центрального райсовета Челябинска Владимиру Павленкову и его деловому партнеру Антону Масленникову.

С 2016 года «Виктория» находилась под управлением сочинской компании «Русский дом». В октябре 2022 года гостиницу выкупили Вайнштейны, а с июля по октябрь находилась под управлением екатеринбургской компании USTA Hotels, владеющей сетью отелей в Свердловской области. Сейчас комплекс принадлежит «Совместному предприятию „Отель“»: согласно данным СБИС, основным владельцем компании (46%) является Сергей Вайнштейн. В прежнем качестве «Виктория» прекратила работу 1 октября 2023 года.