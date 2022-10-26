Челябинский депутат передал отельный бизнес под контроль семьи олигархов

Отель «Виктория» в Челябинске сменил владельцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Центрального райсовета Челябинска Владимир Павленков и его бизнес-партнеры перестали быть владельцами десятиэтажного отеля «Виктория». В этом качестве их сменила Наталья Назарчук, входящая в состав учредителей и руководства ряда бизнесов семьи челябинских олигархов Вайнштейнов. Это следует из данных сервиса СБИС.

Согласно записи в ЕГРЮЛ, Владимир Павленков и Антон Масленников вышли из состава учредителей ООО «Отель Виктория». С 18 октября 100% актива зарегистрировано на Назарчук, равно как и аналогичная доля в ООО «Ресторан „Виктория“». В челябинских бизнес-кругах она известна, в частности, как соучредитель компаний «Строймеханизация» и «Парк Отель», входящих в бизнес-империю Сергея и Евгения Вайнштейнов.

Десятиэтажный отель «Виктория» находится на перекрестке Комсомольского проспекта с улицей Молодогвардейцев на северо-западе Челябинска. Это первый коммерческий отель, построенный в областном центре в постсоветское время. При отеле имеется одноименный ресторан.

С 2016 года «Виктория» находилась под управлением сочинской компании «Русский дом». В июле она перешла под управление екатеринбургской компании USTA Hotels, владеющей сетью отелей в Свердловской области. Была заявлена смена концепции (преобразование в апарт-отель) и обеспечение среднегодовой загрузки в 50-60%.