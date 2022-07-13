Челябинский отель перешел в управление свердловчанам и меняет имя

13 июля 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Челябинский отель пройдет через ребрендинг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский отель «Виктория» перешел в управление компании USTA Hotels (Екатеринбург) и в будущем поменяет название. Как URA.RU сообщила директор по развитию управляющей компании Юлия Якунина, отель ждет ребрендинг и смена вывески. «Четырехзвездочный отель мы взяли под управление с 1 июля. На первом этапе предстоит отладить внутренние процессы, в будущем сменим концепцию объекта, проведем ребрендинг и выберем новое название», — рассказала Якунина. Концепция отеля будет меняться — он станет апарт-отелем. Компания стремится обеспечить объекту среднегодовую загрузку в 50—60%. Смена управляющей компании продиктована внутренним решением собственников гостиницы. Владельцев устроили предложенные USTA Hotels условия. С 2016 года «Виктория» находилась под управлением сочинской компании «Русский дом». Договор управления заключен сроком на один год с последующей пролонгацией. Управляющая компания ставит перед собой задачи расширения присутствия в Челябинской области. В 2020 году USTA Hotels запускала работу отеля ELOVOE в Чебаркульском районе. В настоящее время в Екатеринбурге бренду принадлежат отели «Центральный», «Московская горка», «Гранд Авеню», «Премьер», «Гринвальд» в Верхней Сысерти. Десятиэтажный отель «Виктория» находится на перекрестке Комсомольского проспекты с улицей Молодогвардейцев на Северо-Западе. Это первый, коммерческий отель, построенный в Челябинске в постсоветское время. При отеле имеется ресторан. Одним из соучредителей ООО «Виктория» является депутат Центрального райсовета Челябинска Владимир Павленков. В ответ на просьбу URA.RU прокомментировать изменения в управлении отелем депутат попросил перезвонить ему в другой день. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский отель «Виктория» перешел в управление компании USTA Hotels (Екатеринбург) и в будущем поменяет название. Как URA.RU сообщила директор по развитию управляющей компании Юлия Якунина, отель ждет ребрендинг и смена вывески. «Четырехзвездочный отель мы взяли под управление с 1 июля. На первом этапе предстоит отладить внутренние процессы, в будущем сменим концепцию объекта, проведем ребрендинг и выберем новое название», — рассказала Якунина. Концепция отеля будет меняться — он станет апарт-отелем. Компания стремится обеспечить объекту среднегодовую загрузку в 50—60%. Смена управляющей компании продиктована внутренним решением собственников гостиницы. Владельцев устроили предложенные USTA Hotels условия. С 2016 года «Виктория» находилась под управлением сочинской компании «Русский дом». Договор управления заключен сроком на один год с последующей пролонгацией. Управляющая компания ставит перед собой задачи расширения присутствия в Челябинской области. В 2020 году USTA Hotels запускала работу отеля ELOVOE в Чебаркульском районе. В настоящее время в Екатеринбурге бренду принадлежат отели «Центральный», «Московская горка», «Гранд Авеню», «Премьер», «Гринвальд» в Верхней Сысерти. Десятиэтажный отель «Виктория» находится на перекрестке Комсомольского проспекты с улицей Молодогвардейцев на Северо-Западе. Это первый, коммерческий отель, построенный в Челябинске в постсоветское время. При отеле имеется ресторан. Одним из соучредителей ООО «Виктория» является депутат Центрального райсовета Челябинска Владимир Павленков. В ответ на просьбу URA.RU прокомментировать изменения в управлении отелем депутат попросил перезвонить ему в другой день.