Челябинские олигархи выставят на продажу десятиэтажный отель

В Челябинске десятиэтажный отель «Виктория», собственником которого является семья Вайнштейнов, выставят на продажу. Сам отель прекратит работу уже 1 октября.
«После работ по смене концепции помещения будут предложены к реализации. Формат изменится на доходный дом и апартаменты. С 1 октября отель прекращает работу», — передает слова пресс-службы собственника «СП „Отель“» издание «Коммерсант».
Десятиэтажный отель «Виктория» находится на перекрестке Комсомольского проспекта с улицей Молодогвардейцев на северо-западе Челябинска. Это первый коммерческий отель, построенный в областном центре в постсоветское время. При отеле имеется одноименный ресторан.
Ранее гостиница принадлежала депутату центрального райсовета Челябинска Владимиру Павленкову и его деловому партнеру Антону Масленникову. В октябре 2022 года «Викторию» выкупили Вайнштейны. В пресс-службе бизнесменов на звонок URA.RU не ответили.
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