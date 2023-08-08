Челябинские олигархи выставят на продажу десятиэтажный отель

В Челябинске продадут с торгов отель «Виктория»

09 августа 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Отель продадут после смены концепции и формата недвижимости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске десятиэтажный отель «Виктория», собственником которого является семья Вайнштейнов, выставят на продажу. Сам отель прекратит работу уже 1 октября. «После работ по смене концепции помещения будут предложены к реализации. Формат изменится на доходный дом и апартаменты. С 1 октября отель прекращает работу», — передает слова пресс-службы собственника «СП „Отель“» издание «Коммерсант». Десятиэтажный отель «Виктория» находится на перекрестке Комсомольского проспекта с улицей Молодогвардейцев на северо-западе Челябинска. Это первый коммерческий отель, построенный в областном центре в постсоветское время. При отеле имеется одноименный ресторан. Ранее гостиница принадлежала депутату центрального райсовета Челябинска Владимиру Павленкову и его деловому партнеру Антону Масленникову. В октябре 2022 года «Викторию» выкупили Вайнштейны. В пресс-службе бизнесменов на звонок URA.RU не ответили.

В Челябинске десятиэтажный отель «Виктория», собственником которого является семья Вайнштейнов, выставят на продажу. Сам отель прекратит работу уже 1 октября. «После работ по смене концепции помещения будут предложены к реализации. Формат изменится на доходный дом и апартаменты. С 1 октября отель прекращает работу», — передает слова пресс-службы собственника «СП „Отель“» издание «Коммерсант». Десятиэтажный отель «Виктория» находится на перекрестке Комсомольского проспекта с улицей Молодогвардейцев на северо-западе Челябинска. Это первый коммерческий отель, построенный в областном центре в постсоветское время. При отеле имеется одноименный ресторан. Ранее гостиница принадлежала депутату центрального райсовета Челябинска Владимиру Павленкову и его деловому партнеру Антону Масленникову. В октябре 2022 года «Викторию» выкупили Вайнштейны. В пресс-службе бизнесменов на звонок URA.RU не ответили.