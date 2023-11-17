Управляющая компания из ЯНАО задолжала сотни тысяч рублей энергетикам из Тюмени

В Пуровском районе ЯНАО управляющая компания грубо нарушила лицензионное соглашение, накопив долг более 355 тысяч рублей перед АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Прокуратура района провела проверку и привлекла компанию к административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.
«У хозяйствующего субъекта перед АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ образовалась задолженность за энергоснабжение, превышающая две среднемесячных величины обязательств по договору ресурсоснабжения. Сумма долга составила более 355 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.
Тем самым, предприниматель грубо нарушил лицензионное соглашение по управлению многоквартирными домами. В настоящий момент задолженность перед тюменскими поставщиками погашена в полном объеме.
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