Управляющая компания из ЯНАО задолжала сотни тысяч рублей энергетикам из Тюмени

Прокуратура ЯНАО оштрафовала управляющую компанию за долги

17 ноября 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

УК из Пуровского района задолжала сотни тысяч рублей тюменским энергетикам Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Пуровском районе ЯНАО управляющая компания грубо нарушила лицензионное соглашение, накопив долг более 355 тысяч рублей перед АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Прокуратура района провела проверку и привлекла компанию к административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства. «У хозяйствующего субъекта перед АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ образовалась задолженность за энергоснабжение, превышающая две среднемесячных величины обязательств по договору ресурсоснабжения. Сумма долга составила более 355 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Тем самым, предприниматель грубо нарушил лицензионное соглашение по управлению многоквартирными домами. В настоящий момент задолженность перед тюменскими поставщиками погашена в полном объеме.

В Пуровском районе ЯНАО управляющая компания грубо нарушила лицензионное соглашение, накопив долг более 355 тысяч рублей перед АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Прокуратура района провела проверку и привлекла компанию к административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства. «У хозяйствующего субъекта перед АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ образовалась задолженность за энергоснабжение, превышающая две среднемесячных величины обязательств по договору ресурсоснабжения. Сумма долга составила более 355 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Тем самым, предприниматель грубо нарушил лицензионное соглашение по управлению многоквартирными домами. В настоящий момент задолженность перед тюменскими поставщиками погашена в полном объеме.