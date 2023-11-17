Управляющая компания из ЯНАО задолжала сотни тысяч рублей энергетикам из Тюмени

Прокуратура ЯНАО оштрафовала управляющую компанию за долги
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Судебное заседание по делу фонда "Содействие  XXI  век" Елены Лопаевой и Елены Найдановой. Пермь , гособвинитель, суд, судебное засдеание, прокурор
УК из Пуровского района задолжала сотни тысяч рублей тюменским энергетикам Фото:

В Пуровском районе ЯНАО управляющая компания грубо нарушила лицензионное соглашение, накопив долг более 355 тысяч рублей перед АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Прокуратура района провела проверку и привлекла компанию к административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

«У хозяйствующего субъекта перед АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ образовалась задолженность за энергоснабжение, превышающая две среднемесячных величины обязательств по договору ресурсоснабжения. Сумма долга составила более 355 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

Тем самым, предприниматель грубо нарушил лицензионное соглашение по управлению многоквартирными домами. В настоящий момент задолженность перед тюменскими поставщиками погашена в полном объеме.

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В Пуровском районе ЯНАО управляющая компания грубо нарушила лицензионное соглашение, накопив долг более 355 тысяч рублей перед АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Прокуратура района провела проверку и привлекла компанию к административной ответственности, сообщает пресс-служба ведомства. «У хозяйствующего субъекта перед АО „Газпром энергосбыт Тюмень“ образовалась задолженность за энергоснабжение, превышающая две среднемесячных величины обязательств по договору ресурсоснабжения. Сумма долга составила более 355 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте. Тем самым, предприниматель грубо нарушил лицензионное соглашение по управлению многоквартирными домами. В настоящий момент задолженность перед тюменскими поставщиками погашена в полном объеме.
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© Служба новостей «URA.RU»
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