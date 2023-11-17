В Баку задержали мужчину, который намеревался взорвать здание посольства Израиля

Злоумышленник пытался проникнуть в здание дипмиссии
Мужчина намеревался взорвать посольство Израиля в Баку. Его задержали сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана. Об этом сообщает израильский новостной ресурс Ynet.
«Силы безопасности Азербайджана предотвратили попытку нападения на посольство Израиля в Баку. Вооруженный мужчина, предположительно, иранского происхождения, попытался проникнуть в миссию», — говорится в материале.
Мужчина был обезоружен сотрудниками азербайджанской СГБ. На данный момент он арестован и заключен под стражу сроком на четыре месяца.
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