В Баку задержали мужчину, который намеревался взорвать здание посольства Израиля

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Виды Тель-Авива, Ашдода, Иерусалима. Израиль, евреи, флаг израиля, репатриация
Злоумышленник пытался проникнуть в здание дипмиссии Фото:

Мужчина намеревался взорвать посольство Израиля в Баку. Его задержали сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана. Об этом сообщает израильский новостной ресурс Ynet.

«Силы безопасности Азербайджана предотвратили попытку нападения на посольство Израиля в Баку. Вооруженный мужчина, предположительно, иранского происхождения, попытался проникнуть в миссию», — говорится в материале.

Мужчина был обезоружен сотрудниками азербайджанской СГБ. На данный момент он арестован и заключен под стражу сроком на четыре месяца.

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Мужчина намеревался взорвать посольство Израиля в Баку. Его задержали сотрудники Службы госбезопасности Азербайджана. Об этом сообщает израильский новостной ресурс Ynet. «Силы безопасности Азербайджана предотвратили попытку нападения на посольство Израиля в Баку. Вооруженный мужчина, предположительно, иранского происхождения, попытался проникнуть в миссию», — говорится в материале. Мужчина был обезоружен сотрудниками азербайджанской СГБ. На данный момент он арестован и заключен под стражу сроком на четыре месяца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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