В Челябинске самое бюджетное жилье продается в трех районах города

Самые дешевые квартиры продаются в Металлургическом и Тракторозаводском районах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Самые дешевые квартиры в Челябинске находятся в Металлургическом районе на улице Зелецкой, в Тракторозаводском районе на ОПМС-42 и в Ленинском районе на улице Нахимова. Про цены на самые бюджетные квадратные метры 17 ноября рассказала URA.RU президент гильдии риелторов Наталья Шатрукова.

«На данный момент в Челябинске самое недорогое жилье расположено в Металлургическом районе на улице Зелецкой, в Тракторозаводском районе в поселке Чурилово около железнодорожных путей на улице ОПМС-42 и в Ленинском районе недалеко от поселка Сельмаш на улице Нахимова», — сообщила URA.RU Шатрукова.

Как отметила Шатрукова, квартиры в двухэтажных домах в Тракторозаводском районе в поселке Чурилово на улице ОПМС-42 можно купить по цене 1,5 миллиона рублей за 40 квадратных метров. Жилые здания расположены в окружении железнодорожных путей, рядом есть действующий детский садик.

На втором месте — квартиры в двухэтажных жилых зданиях по улице Нахимова в Ленинском районе недалеко от поселка Сельмаш. Там в панельных домах хрущевского типа можно купить квартиру площадью около 40 квадратов уже за 1,7 миллиона рублей. На третьем месте квартиры в домах в Металлургическом районе на улице Зелецкой, там квартиры площадью 50 квадратов продаются за 2,2 миллиона рублей.

По словам президента гильдии риелторов, за звание самых дешевых метров в Челябинске соперничают три челябинских района. Это подтверждает и аналитическое исследование АН «Этажи», говорящая о том, что в октябре 2023 года самые дешевые квартиры продавались в вышеуказанных районах. Средняя стоимость квартир на вторичном рынке в Металлургическом районе составила 72 тысячи рублей, в Трактрозаводском районе 81 тысячу рублей, в Ленинском районе 82 тысячи рублей за квадратный метр.

За звание самых дешевых метров в Челябинске соперничают три челябинских района Скрин: АН «Этажи»