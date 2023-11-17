Израиль официально не признает своего статуса ядерной державы и лжет об отсутствии у него подобного вооружения. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган.
«Израиль обладает ядерным оружием, но не признает это», — заявил Эрдоган. Прямая трансляция выступления турецкого лидера проходит на его странице в социальной сети Х. Он добавил, что израильские власти не докладывают о своих ядерных возможностях, поскольку «хорошо умеют лгать» на эту тему.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила наличие ядерного оружия у Израиля, основываясь на высказываниях министра по делам наследия Израиля Амихая Элияху. Эрдоган заявил, что конец премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже близок, несмотря на наличие у Израиля ядерной бомбы.
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