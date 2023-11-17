Эрдоган: Израиль обладает ядерным оружием, но не признает это

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Израиль лжет об отсутствии у него ядерного оружия, заявил Реджеп Эрдоган Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль официально не признает своего статуса ядерной державы и лжет об отсутствии у него подобного вооружения. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган.

«Израиль обладает ядерным оружием, но не признает это», — заявил Эрдоган. Прямая трансляция выступления турецкого лидера проходит на его странице в социальной сети Х. Он добавил, что израильские власти не докладывают о своих ядерных возможностях, поскольку «хорошо умеют лгать» на эту тему.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила наличие ядерного оружия у Израиля, основываясь на высказываниях министра по делам наследия Израиля Амихая Элияху. Эрдоган заявил, что конец премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже близок, несмотря на наличие у Израиля ядерной бомбы.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Израиль официально не признает своего статуса ядерной державы и лжет об отсутствии у него подобного вооружения. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Эрдоган. «Израиль обладает ядерным оружием, но не признает это», — заявил Эрдоган. Прямая трансляция выступления турецкого лидера проходит на его странице в социальной сети Х. Он добавил, что израильские власти не докладывают о своих ядерных возможностях, поскольку «хорошо умеют лгать» на эту тему. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила наличие ядерного оружия у Израиля, основываясь на высказываниях министра по делам наследия Израиля Амихая Элияху. Эрдоган заявил, что конец премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже близок, несмотря на наличие у Израиля ядерной бомбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...