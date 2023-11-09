МИД России нашло подтверждение наличия ядерного оружия у Израиля

Высказывания министра по делам наследия Израиля Амихай Элияху о ядерном оружии подтвержают его наличие у страны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Данные высказывания не только явным образом подтверждают наличие такового у этой страны, но и демонстрируют готовность всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Она добавила, что подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа и могут являться угрозой геноцида.
Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху назвал сброс ядерного оружия на сектор Газа одним из возможных вариантов. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы, передает «Царьград».
Высказывания министра по делам наследия Израиля Амихай Элияху о ядерном оружии подтвержают его наличие у страны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Данные высказывания не только явным образом подтверждают наличие такового у этой страны, но и демонстрируют готовность всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Она добавила, что подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа и могут являться угрозой геноцида. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху назвал сброс ядерного оружия на сектор Газа одним из возможных вариантов. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы, передает «Царьград».