МИД России нашло подтверждение наличия ядерного оружия у Израиля

Захарова: высказывания Элияху подтверждают наличие ядерного оружия у Израиля

09 ноября 2023 в 19:03 Размер текста - 17 +

Такие заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа, заявила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Высказывания министра по делам наследия Израиля Амихай Элияху о ядерном оружии подтвержают его наличие у страны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Данные высказывания не только явным образом подтверждают наличие такового у этой страны, но и демонстрируют готовность всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Она добавила, что подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа и могут являться угрозой геноцида. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху назвал сброс ядерного оружия на сектор Газа одним из возможных вариантов. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы, передает «Царьград».

Высказывания министра по делам наследия Израиля Амихай Элияху о ядерном оружии подтвержают его наличие у страны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Данные высказывания не только явным образом подтверждают наличие такового у этой страны, но и демонстрируют готовность всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Она добавила, что подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа и могут являться угрозой геноцида. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху назвал сброс ядерного оружия на сектор Газа одним из возможных вариантов. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы, передает «Царьград».