МИД России нашло подтверждение наличия ядерного оружия у Израиля

Захарова: высказывания Элияху подтверждают наличие ядерного оружия у Израиля
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Такие заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа, заявила Мария Захарова Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Высказывания министра по делам наследия Израиля Амихай Элияху о ядерном оружии подтвержают его наличие у страны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Данные высказывания не только явным образом подтверждают наличие такового у этой страны, но и демонстрируют готовность всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Она добавила, что подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа и могут являться угрозой геноцида.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху назвал сброс ядерного оружия на сектор Газа одним из возможных вариантов. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы, передает «Царьград».

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Высказывания министра по делам наследия Израиля Амихай Элияху о ядерном оружии подтвержают его наличие у страны. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Данные высказывания не только явным образом подтверждают наличие такового у этой страны, но и демонстрируют готовность всерьез рассматривать возможность его применения в совершенно неадекватных сценариях», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на официальном сайте МИД РФ. Она добавила, что подобные заявления означают, что ядерным оружием угрожают всему гражданскому населению сектора Газа и могут являться угрозой геноцида. Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября. Министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху назвал сброс ядерного оружия на сектор Газа одним из возможных вариантов. В результате премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отстранил Элияху от участия в заседаниях кабмина до дальнейшего уведомления и отверг его высказывания о возможности сброса ядерной бомбы, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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