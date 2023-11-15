Эрдоган заявил, что ядерное оружие не спасет Нетаньяху

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Нато.вооружение. техника. stock, stock, Эрдоган Реджеп Тайип
Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израилю не поможет ядерное оружие Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конец премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже близко, несмотря на наличие у еврейского государства ядерной бомбы. Об этом турецкий лидер заявил во время одного из заседаний.

«Отсюда я звоню Нетаньяху: у вас есть атомная бомба? Если туго, объясни, а он не может объяснить. О, Израиль, у тебя есть атомная бомба, и ты угрожаешь ею. Твой конец приближается», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит газета Yeni Safak.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля из сектора Газа. После этого Иерусалим начал блокаду анклава. Также израильская армия неоднократно проводила наземные рейды в городе.

Кроме того, в правительстве еврейского государства заявляли о сбросе атомной бомбы на анклав как один из вариантов развития конфликта, сообщает деловое издание «Взгляд». Недавно стало известно, что Турция подала иск против Нетаньяху в Международный уголовный суд, обвинив его в геноциде над жителями Газы, передает RT.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конец премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже близко, несмотря на наличие у еврейского государства ядерной бомбы. Об этом турецкий лидер заявил во время одного из заседаний. «Отсюда я звоню Нетаньяху: у вас есть атомная бомба? Если туго, объясни, а он не может объяснить. О, Израиль, у тебя есть атомная бомба, и ты угрожаешь ею. Твой конец приближается», — сказал Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит газета Yeni Safak. Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля из сектора Газа. После этого Иерусалим начал блокаду анклава. Также израильская армия неоднократно проводила наземные рейды в городе. Кроме того, в правительстве еврейского государства заявляли о сбросе атомной бомбы на анклав как один из вариантов развития конфликта, сообщает деловое издание «Взгляд». Недавно стало известно, что Турция подала иск против Нетаньяху в Международный уголовный суд, обвинив его в геноциде над жителями Газы, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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