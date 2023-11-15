Эрдоган заявил, что ядерное оружие не спасет Нетаньяху

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что конец премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху уже близко, несмотря на наличие у еврейского государства ядерной бомбы. Об этом турецкий лидер заявил во время одного из заседаний.
«Отсюда я звоню Нетаньяху: у вас есть атомная бомба? Если туго, объясни, а он не может объяснить. О, Израиль, у тебя есть атомная бомба, и ты угрожаешь ею. Твой конец приближается», —
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда палестинские боевики ХАМАС ворвались на территорию Израиля из сектора Газа. После этого Иерусалим начал блокаду анклава. Также израильская армия неоднократно проводила наземные рейды в городе.
Кроме того, в правительстве еврейского государства заявляли о сбросе атомной бомбы на анклав как один из вариантов развития конфликта, сообщает деловое издание «Взгляд». Недавно стало известно, что Турция подала иск против Нетаньяху в Международный уголовный суд, обвинив его в геноциде над жителями Газы, передает RT.
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