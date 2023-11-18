В мире США WP: США, Израиль и ХАМАС близки к сделке по обмену заложников на паузу в боях 19 ноября 2023 в 07:00 Размер текста - 17 + В секторе Газа готовятся к освобождению заложников Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа США, Израиль и ХАМАС предварительно договорились об освобождении десятков заложников в секторе Газа в обмен на паузу в боевых действиях. Об этом сообщили СМИ. «Израиль, США и ХАМАС близки к соглашению об освобождении десятков женщин и детей, удерживаемых в заложниках в Газе. В обмен представители ХАМАС надеются получить пятидневную паузу в боях», — пишет издание Washington Post. По данным издания, заложников в Газе начнут освобождать уже в ближайшие дни. Соглашение предусматривает паузу в боях между сторонами конфликта на пять дней и освобождение как минимум 50 заложников. Подтвержденное число людей, которые оказались в заложниках у палестинского движения ХАМАС превысило двести человек, — передает «Национальная служба новостей». США, Израиль и ХАМАС предварительно договорились об освобождении десятков заложников в секторе Газа в обмен на паузу в боевых действиях. Об этом сообщили СМИ. «Израиль, США и ХАМАС близки к соглашению об освобождении десятков женщин и детей, удерживаемых в заложниках в Газе. В обмен представители ХАМАС надеются получить пятидневную паузу в боях», — пишет издание Washington Post. По данным издания, заложников в Газе начнут освобождать уже в ближайшие дни. Соглашение предусматривает паузу в боях между сторонами конфликта на пять дней и освобождение как минимум 50 заложников. Подтвержденное число людей, которые оказались в заложниках у палестинского движения ХАМАС превысило двести человек, — передает «Национальная служба новостей». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям