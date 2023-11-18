WP: США, Израиль и ХАМАС близки к сделке по обмену заложников на паузу в боях

США, Израиль и ХАМАС предварительно договорились об освобождении десятков заложников в секторе Газа в обмен на паузу в боевых действиях. Об этом сообщили СМИ.
«Израиль, США и ХАМАС близки к соглашению об освобождении десятков женщин и детей, удерживаемых в заложниках в Газе. В обмен представители ХАМАС надеются получить пятидневную паузу в боях», — пишет
По данным издания, заложников в Газе начнут освобождать уже в ближайшие дни. Соглашение предусматривает паузу в боях между сторонами конфликта на пять дней и освобождение как минимум 50 заложников. Подтвержденное число людей, которые оказались в заложниках у палестинского движения ХАМАС превысило двести человек, — передает «Национальная служба новостей».
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