18 ноября 2023

WP: США, Израиль и ХАМАС близки к сделке по обмену заложников на паузу в боях

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, stock, цахал, наземная операция
В секторе Газа готовятся к освобождению заложников Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

США, Израиль и ХАМАС предварительно договорились об освобождении десятков заложников в секторе Газа в обмен на паузу в боевых действиях. Об этом сообщили СМИ.

«Израиль, США и ХАМАС близки к соглашению об освобождении десятков женщин и детей, удерживаемых в заложниках в Газе. В обмен представители ХАМАС надеются получить пятидневную паузу в боях», — пишет издание Washington Post.

По данным издания, заложников в Газе начнут освобождать уже в ближайшие дни. Соглашение предусматривает паузу в боях между сторонами конфликта на пять дней и освобождение как минимум 50 заложников. Подтвержденное число людей, которые оказались в заложниках у палестинского движения ХАМАС превысило двести человек, — передает «Национальная служба новостей».

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США, Израиль и ХАМАС предварительно договорились об освобождении десятков заложников в секторе Газа в обмен на паузу в боевых действиях. Об этом сообщили СМИ. «Израиль, США и ХАМАС близки к соглашению об освобождении десятков женщин и детей, удерживаемых в заложниках в Газе. В обмен представители ХАМАС надеются получить пятидневную паузу в боях», — пишет издание Washington Post. По данным издания, заложников в Газе начнут освобождать уже в ближайшие дни. Соглашение предусматривает паузу в боях между сторонами конфликта на пять дней и освобождение как минимум 50 заложников. Подтвержденное число людей, которые оказались в заложниках у палестинского движения ХАМАС превысило двести человек, — передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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