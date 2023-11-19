19 ноября 2023

WSJ: ХАМАС попросил о пятидневном перемирии в обмен на 50 заложников

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Боевики ХАМАС предложили полсотни заложников в обмен на пятидневное перемирие Фото:

Боевики ХАМАС пообещали отпустить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие с Израилем. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники среди чиновников Египта.

«Израиль и ХАМАС приближаются к заключению сделки при международном посредничестве о прекращении боевых действий и освобождении группы заложников… Известно, что боевики готовы отпустить 50 взятых в плен женщин и детей, если израильская сторона прекратит огонь сроком на пять дней», — пишет издание.

Израиль не принял сделку с палестинским движением ХАМАС по обмену пленными по формуле «50 на 50», сообщало новостное издание Yedioth Ahronoth. Отмечалось, что израильская сторона потребовала, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми, а также заявила о готовности рассмотреть предложение в случае освобождения 70 заложников.

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Боевики ХАМАС пообещали отпустить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие с Израилем. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники среди чиновников Египта. «Израиль и ХАМАС приближаются к заключению сделки при международном посредничестве о прекращении боевых действий и освобождении группы заложников… Известно, что боевики готовы отпустить 50 взятых в плен женщин и детей, если израильская сторона прекратит огонь сроком на пять дней», — пишет издание. Израиль не принял сделку с палестинским движением ХАМАС по обмену пленными по формуле «50 на 50», сообщало новостное издание Yedioth Ahronoth. Отмечалось, что израильская сторона потребовала, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми, а также заявила о готовности рассмотреть предложение в случае освобождения 70 заложников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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