WSJ: ХАМАС попросил о пятидневном перемирии в обмен на 50 заложников

Боевики ХАМАС пообещали отпустить 50 заложников в обмен на пятидневное перемирие с Израилем. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники среди чиновников Египта.
«Израиль и ХАМАС приближаются к заключению сделки при международном посредничестве о прекращении боевых действий и освобождении группы заложников… Известно, что боевики готовы отпустить 50 взятых в плен женщин и детей, если израильская сторона прекратит огонь сроком на пять дней», —
Израиль не принял сделку с палестинским движением ХАМАС по обмену пленными по формуле «50 на 50», сообщало новостное издание Yedioth Ahronoth. Отмечалось, что израильская сторона потребовала, чтобы женщины не были разлучены со своими детьми, а также заявила о готовности рассмотреть предложение в случае освобождения 70 заложников.
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