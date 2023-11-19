Милей сделал первое заявление на посту президента Аргентины

Победивший на выборах президента Аргентины Хавьер Милей заявил, что будет работать со всеми странами свободного мира. Об этом он высказался, выступая перед сторонниками.
«Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», — сказал Милей, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что демократия, свободная торговля и мир являются обязательствами правительства страны.
Милей победил на выборах президента Аргентины, набрав 55,95% голосов, следует из итогов подсчета 86,59% бюллетеней. Ранее он выступал против вступления страны в БРИКС и сотрудничества с Россией, передает деловое издание «Взгляд». Также он обещал ввести санкции против РФ, если станет президентом. URA.RU приводило информацию о том, как выборы в Аргентине повлияют на жизнь россиян.
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