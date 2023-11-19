19 ноября 2023

Милей сделал первое заявление на посту президента Аргентины

Президент Аргентины заявил о желании сотрудничать со странами свободного мира
© Служба новостей «URA.RU»
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Демократия, свободная торговля и мир являются обязательствами правительства страны, заявил Хавьер Милей Фото:

Победивший на выборах президента Аргентины Хавьер Милей заявил, что будет работать со всеми странами свободного мира. Об этом он высказался, выступая перед сторонниками.

«Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», — сказал Милей, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что демократия, свободная торговля и мир являются обязательствами правительства страны.

Милей победил на выборах президента Аргентины, набрав 55,95% голосов, следует из итогов подсчета 86,59% бюллетеней. Ранее он выступал против вступления страны в БРИКС и сотрудничества с Россией, передает деловое издание «Взгляд». Также он обещал ввести санкции против РФ, если станет президентом. URA.RU приводило информацию о том, как выборы в Аргентине повлияют на жизнь россиян.

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Победивший на выборах президента Аргентины Хавьер Милей заявил, что будет работать со всеми странами свободного мира. Об этом он высказался, выступая перед сторонниками. «Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», — сказал Милей, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что демократия, свободная торговля и мир являются обязательствами правительства страны. Милей победил на выборах президента Аргентины, набрав 55,95% голосов, следует из итогов подсчета 86,59% бюллетеней. Ранее он выступал против вступления страны в БРИКС и сотрудничества с Россией, передает деловое издание «Взгляд». Также он обещал ввести санкции против РФ, если станет президентом. URA.RU приводило информацию о том, как выборы в Аргентине повлияют на жизнь россиян.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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