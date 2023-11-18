Как выборы в Аргентине повлияют на жизнь россиян

В Аргентине пройдет второй тур выборов президента

19 ноября 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

Выборы в Аргентине могут повлиять на отношения страны с Россией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Аргентине 19 ноября состоится второй тур президентских выборов: на пост главы государства претендуют министр экономики Серхио Масса от правящей коалиции «Союз ради родины» и депутат Хавьер Милей от Либертарианской партии. URA.RU приводит информацию о том, как президентские выборы в Аргентине повлияют на жизнь россиян. Отношения двух стран Аргентина является важным торгово-экономическим партнером России в латиноамериканском регионе. Москва поставляет для Буэнос-Айреса автомобили, оборудование, продовольственные товары и лекарственные препараты. Аргентина же предоставляет РФ продовольствие, фрукты, овощи, рыбу и морепродукты. Действующий глава аргентинского государства Альберто Фернандес заявлял, что не откажется от диалога с российской стороной из-за конфликта на Украине. Позиция Серхио Масса Партия Масса с самого своего основания активно борется с влиянием США на страну. По мнению экспертов, от этого кандидата можно ожидать продолжения курса нынешних властей Аргентины, включая внешнеполитические отношения. При этом дружественные отношения с Россией остаются под вопросом. К примеру, в июле 2023 года Аргентина заблокировала заход судна к российским СПГ. Тогда Масса заявил, что решение обусловлено «соблюдением международных ограничений». Однако Буэнос-Айрес не вводил санкций в отношении РФ и не поддерживал исключение Москвы из международных организаций. Перед выборами Масса заявил, что в случае победы готов тесно сотрудничать со всеми государствами, в том числе с РФ. Позиция Хавьера Милея Милей скептически относится к вступлению его страны в союз БРИКС (международная организация крупнейших государств с развивающимися рынками и экономикой: ЮАР, Индии, Бразилии, России, Китая) в 2024 году. Свою позицию он озвучил в интервью журналисту Такеру Карлсону, заявив, что не намерен развивать отношения с последними тремя странами. Кроме того, в беседе с журналистом Андресом Оппенгеймером он пообещал поддерживать Украину и ввести санкции против России. Однако он подчеркнул, что аргентинцы при желании все же смогут торговать РФ, Китаем или Бразилией. «Это их проблема», — заявил он. Кандидат в президенты намерен всеми способами вывести Аргентину из экономического кризиса Индии — в его планы входит ликвидировать центробанк страны и заменить песо на доллар. «Можете немедленно либо поменять песо на любую валюту, либо выкинуть их на помойку, все равно к концу года аргентинцы будут использовать только доллары США», — констатировал он в одном из интервью. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Аргентине 19 ноября состоится второй тур президентских выборов: на пост главы государства претендуют министр экономики Серхио Масса от правящей коалиции «Союз ради родины» и депутат Хавьер Милей от Либертарианской партии. URA.RU приводит информацию о том, как президентские выборы в Аргентине повлияют на жизнь россиян. Аргентина является важным торгово-экономическим партнером России в латиноамериканском регионе. Москва поставляет для Буэнос-Айреса автомобили, оборудование, продовольственные товары и лекарственные препараты. Аргентина же предоставляет РФ продовольствие, фрукты, овощи, рыбу и морепродукты. Действующий глава аргентинского государства Альберто Фернандес заявлял, что не откажется от диалога с российской стороной из-за конфликта на Украине. Партия Масса с самого своего основания активно борется с влиянием США на страну. По мнению экспертов, от этого кандидата можно ожидать продолжения курса нынешних властей Аргентины, включая внешнеполитические отношения. При этом дружественные отношения с Россией остаются под вопросом. К примеру, в июле 2023 года Аргентина заблокировала заход судна к российским СПГ. Тогда Масса заявил, что решение обусловлено «соблюдением международных ограничений». Однако Буэнос-Айрес не вводил санкций в отношении РФ и не поддерживал исключение Москвы из международных организаций. Перед выборами Масса заявил, что в случае победы готов тесно сотрудничать со всеми государствами, в том числе с РФ. Милей скептически относится к вступлению его страны в союз БРИКС (международная организация крупнейших государств с развивающимися рынками и экономикой: ЮАР, Индии, Бразилии, России, Китая) в 2024 году. Свою позицию он озвучил в интервью журналисту Такеру Карлсону, заявив, что не намерен развивать отношения с последними тремя странами. Кроме того, в беседе с журналистом Андресом Оппенгеймером он пообещал поддерживать Украину и ввести санкции против России. Однако он подчеркнул, что аргентинцы при желании все же смогут торговать РФ, Китаем или Бразилией. «Это их проблема», — заявил он. Кандидат в президенты намерен всеми способами вывести Аргентину из экономического кризиса Индии — в его планы входит ликвидировать центробанк страны и заменить песо на доллар. «Можете немедленно либо поменять песо на любую валюту, либо выкинуть их на помойку, все равно к концу года аргентинцы будут использовать только доллары США», — констатировал он в одном из интервью.