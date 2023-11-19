Пьяный челябинец угнал машину, но был пойман из-за ДТП на парковке

20 ноября 2023 в 15:01 Размер текста - 17 +

После распития алкоголя за городом мужчина решил угнать машину и вернуться в Карабаш Фото: Анна Майорова © URA.RU В Карабаше (Челябинская область) задержали мужчину, попавшего в ДТП в состоянии опьянения на угнанном автомобиле. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В Карабаше полицейские задержали молодого человека, угнавшего автомобиль. Он за городом употреблял алкоголь, увидел открытый ВАЗ-2112 с ключами и решил на нем добраться до Карабаша. В городе он не справился с управлением и устроил ДТП», — сообщили URA.RU в региональном главке. ДТП произошло на парковке. После столкновения 20-летний челябинец остался на месте и дождался полицейских. Выяснилось, что у молодого человека также нет водительских прав. В отношении него возбуждено уголовное дело. Взято обязательство о явке. Автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку.

В Карабаше (Челябинская область) задержали мужчину, попавшего в ДТП в состоянии опьянения на угнанном автомобиле. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В Карабаше полицейские задержали молодого человека, угнавшего автомобиль. Он за городом употреблял алкоголь, увидел открытый ВАЗ-2112 с ключами и решил на нем добраться до Карабаша. В городе он не справился с управлением и устроил ДТП», — сообщили URA.RU в региональном главке. ДТП произошло на парковке. После столкновения 20-летний челябинец остался на месте и дождался полицейских. Выяснилось, что у молодого человека также нет водительских прав. В отношении него возбуждено уголовное дело. Взято обязательство о явке. Автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку.