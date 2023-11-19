19 ноября 2023

Пьяный челябинец угнал машину, но был пойман из-за ДТП на парковке

© Служба новостей «URA.RU»
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После распития алкоголя за городом мужчина решил угнать машину и вернуться в Карабаш Фото:

В Карабаше (Челябинская область) задержали мужчину, попавшего в ДТП в состоянии опьянения на угнанном автомобиле. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«В Карабаше полицейские задержали молодого человека, угнавшего автомобиль. Он за городом употреблял алкоголь, увидел открытый ВАЗ-2112 с ключами и решил на нем добраться до Карабаша. В городе он не справился с управлением и устроил ДТП», — сообщили URA.RU в региональном главке.

ДТП произошло на парковке. После столкновения 20-летний челябинец остался на месте и дождался полицейских. Выяснилось, что у молодого человека также нет водительских прав. В отношении него возбуждено уголовное дело. Взято обязательство о явке. Автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку.

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В Карабаше (Челябинская область) задержали мужчину, попавшего в ДТП в состоянии опьянения на угнанном автомобиле. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. «В Карабаше полицейские задержали молодого человека, угнавшего автомобиль. Он за городом употреблял алкоголь, увидел открытый ВАЗ-2112 с ключами и решил на нем добраться до Карабаша. В городе он не справился с управлением и устроил ДТП», — сообщили URA.RU в региональном главке. ДТП произошло на парковке. После столкновения 20-летний челябинец остался на месте и дождался полицейских. Выяснилось, что у молодого человека также нет водительских прав. В отношении него возбуждено уголовное дело. Взято обязательство о явке. Автомобиль изъят и помещен на штрафстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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