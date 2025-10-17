Челябинский девелопер построит ЖК с магазинами и парковкой в Екатеринбурге

Застройщик из Челябинска построит новый жилой комплекс с магазинами и подземной автопарковкой в Екатеринбурге. Проект одобрен экспертной организацией «Проммаш тест экспетриза», сообщается на сайте госреестра.
«Жилой комплекс — многоквартирный жилой дом №5,6 (строительный)со встроенными помещениями коммерческого назначения и подземной автопарковкой. Положительное заключение. Дата заключения экспертизы -17 октября», — сообщается на сайте госреестра.
Жилой комплекс будет расположен в границах улиц Лучистая, Перспективная, магистральной улицы Русла реки Шиловки и проектируемого проезда Полевского тракта, а также екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги. Строить объект будет девелопер «Белый квартал» из Челябинской области.
Владеет компанией «Белый квартал» Александр Бураковский, а директором является Ольга Черкащенко. Компания основана в декабре 2023 года. Основной вид деятельности фирмы — строительство жилых и нежилых зданий.
