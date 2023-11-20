Московский адвокат предрек новое уголовное дело по перевалу Дятлова

20 ноября 2023 в 17:37 Размер текста - 17 +

По перевалу Дятлова могут возбудить новое уголовное дело Фото: Юлия Кукарских, предоставлено КСП «Спутник» новость из сюжета Тайна перевала Дятлова Новое уголовное дело о смерти девяти туристов-лыжников, ушедших в поход в горы Северного Урала под руководством Игоря Дятлова в 1959 году, могут возбудить на основании новых деталей. Для этого необходимо будет провести ряд дополнительных исследований, которые не делались ранее. Об этом журналисту URA.RU рассказал полковник МВД в отставке, член Московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов. «На сегодняшний день есть все шансы для того, чтобы возбудить уголовное дело. Чтобы добиться дела, нужно будет предоставить новые детали или ошибки, допущенные в прошлом уголовном деле. Ошибки, на мой взгляд, имеются, и они весомые. Детали, которые не учли предыдущие следователи, также имеются. В совокупности, на мой взгляд, это можно считать основанием для возбуждения уголовного дела. Я, со своей стороны, сделаю все возможное для этого», — отметил в беседе с корреспондентом агентства Черноусов. Трагедия на перевале Дятлова произошла 2 февраля 1959 года. Девять туристов из Уральского политехнического института (бывший УПИ) под руководством Игоря Дятлова отправились в 16-дневный поход. Они планировали совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. В назначенное время туристы не вышли на связь. Позже поисковики обнаружили их тела. На трупах отсутствовали признаки борьбы. 26 февраля 1959 года было возбуждено уголовное дело, а 28 мая 1959 года уголовное дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления. В 2019 году сотрудники управления Генпрокуратуры в УрФО инициировали новую проверку. Они установили, что туристы погибли из-за схода лавины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новое уголовное дело о смерти девяти туристов-лыжников, ушедших в поход в горы Северного Урала под руководством Игоря Дятлова в 1959 году, могут возбудить на основании новых деталей. Для этого необходимо будет провести ряд дополнительных исследований, которые не делались ранее. Об этом журналисту URA.RU рассказал полковник МВД в отставке, член Московской коллегии адвокатов Евгений Черноусов. «На сегодняшний день есть все шансы для того, чтобы возбудить уголовное дело. Чтобы добиться дела, нужно будет предоставить новые детали или ошибки, допущенные в прошлом уголовном деле. Ошибки, на мой взгляд, имеются, и они весомые. Детали, которые не учли предыдущие следователи, также имеются. В совокупности, на мой взгляд, это можно считать основанием для возбуждения уголовного дела. Я, со своей стороны, сделаю все возможное для этого», — отметил в беседе с корреспондентом агентства Черноусов. Трагедия на перевале Дятлова произошла 2 февраля 1959 года. Девять туристов из Уральского политехнического института (бывший УПИ) под руководством Игоря Дятлова отправились в 16-дневный поход. Они планировали совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. В назначенное время туристы не вышли на связь. Позже поисковики обнаружили их тела. На трупах отсутствовали признаки борьбы. 26 февраля 1959 года было возбуждено уголовное дело, а 28 мая 1959 года уголовное дело было прекращено из-за отсутствия состава преступления. В 2019 году сотрудники управления Генпрокуратуры в УрФО инициировали новую проверку. Они установили, что туристы погибли из-за схода лавины.