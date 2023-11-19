19 ноября 2023

Тюменские салоны красоты не справляются с потоком клиентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Коворкинги. Екатеринбург, маникюр, ногти, ногтевой сервис
В период предновогодних праздников горожане стараются заранее записаться в салоны красоты Фото:

Тюменские салоны красоты не справляются с потоком клиентов в канун новогодних праздников. Об этом URA.RU рассказали специалисты бьюти-сферы. Некоторые заведения вынуждены дополнительно нанимать мастеров на декабрь.

«Декабрь в сфере красоты традиционно жаркий месяц. Ко многим мастерам — маникюра, педикюра, парикмахерам — места были расписаны сильно заранее. Нам даже пришлось нанимать дополнительных сотрудников на этот месяц», — рассказала тюменка Татьяна, совладелица одного из местных салонов красоты. При этом, добавляет девушка, в январе — феврале обычно происходит затишье.

Администратор другого тюменского салона красоты сообщила, что места на декабрь ко многим мастерам остались только в ранние часы в будни. Самые востребованные среди всех — парикмахеры, бровисты, мастера по маникюру и наращиванию ресниц. По мнению собеседницы агентства, многие горожане стараются успеть сделать необходимые процедуры до повышения стоимости на услуги, которые обычно происходят в начале года.

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Тюменские салоны красоты не справляются с потоком клиентов в канун новогодних праздников. Об этом URA.RU рассказали специалисты бьюти-сферы. Некоторые заведения вынуждены дополнительно нанимать мастеров на декабрь. «Декабрь в сфере красоты традиционно жаркий месяц. Ко многим мастерам — маникюра, педикюра, парикмахерам — места были расписаны сильно заранее. Нам даже пришлось нанимать дополнительных сотрудников на этот месяц», — рассказала тюменка Татьяна, совладелица одного из местных салонов красоты. При этом, добавляет девушка, в январе — феврале обычно происходит затишье. Администратор другого тюменского салона красоты сообщила, что места на декабрь ко многим мастерам остались только в ранние часы в будни. Самые востребованные среди всех — парикмахеры, бровисты, мастера по маникюру и наращиванию ресниц. По мнению собеседницы агентства, многие горожане стараются успеть сделать необходимые процедуры до повышения стоимости на услуги, которые обычно происходят в начале года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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