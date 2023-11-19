Тюменские салоны красоты не справляются с потоком клиентов

20 ноября 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

В период предновогодних праздников горожане стараются заранее записаться в салоны красоты Фото: Размик Закарян © URA.RU Тюменские салоны красоты не справляются с потоком клиентов в канун новогодних праздников. Об этом URA.RU рассказали специалисты бьюти-сферы. Некоторые заведения вынуждены дополнительно нанимать мастеров на декабрь. «Декабрь в сфере красоты традиционно жаркий месяц. Ко многим мастерам — маникюра, педикюра, парикмахерам — места были расписаны сильно заранее. Нам даже пришлось нанимать дополнительных сотрудников на этот месяц», — рассказала тюменка Татьяна, совладелица одного из местных салонов красоты. При этом, добавляет девушка, в январе — феврале обычно происходит затишье. Администратор другого тюменского салона красоты сообщила, что места на декабрь ко многим мастерам остались только в ранние часы в будни. Самые востребованные среди всех — парикмахеры, бровисты, мастера по маникюру и наращиванию ресниц. По мнению собеседницы агентства, многие горожане стараются успеть сделать необходимые процедуры до повышения стоимости на услуги, которые обычно происходят в начале года.

Тюменские салоны красоты не справляются с потоком клиентов в канун новогодних праздников. Об этом URA.RU рассказали специалисты бьюти-сферы. Некоторые заведения вынуждены дополнительно нанимать мастеров на декабрь. «Декабрь в сфере красоты традиционно жаркий месяц. Ко многим мастерам — маникюра, педикюра, парикмахерам — места были расписаны сильно заранее. Нам даже пришлось нанимать дополнительных сотрудников на этот месяц», — рассказала тюменка Татьяна, совладелица одного из местных салонов красоты. При этом, добавляет девушка, в январе — феврале обычно происходит затишье. Администратор другого тюменского салона красоты сообщила, что места на декабрь ко многим мастерам остались только в ранние часы в будни. Самые востребованные среди всех — парикмахеры, бровисты, мастера по маникюру и наращиванию ресниц. По мнению собеседницы агентства, многие горожане стараются успеть сделать необходимые процедуры до повышения стоимости на услуги, которые обычно происходят в начале года.