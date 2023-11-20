Путин обратился к новому президенту Аргентины после выборов

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Владимир Путин поздравил Хавьера Милея с назначением на пост президента Аргентины Фото:
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Что известно о новом президенте Аргентины

Российский президент Владимир Путин поздравил аргентинского главу Хавьера Милея с назначением на пост. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между странами.

«Российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнерства», — подчеркнул Владимир Путин. Его обращение опубликовано на официальном сайте президента РФ. Он также поздравил Милея с назначением на пост.

Окончательно выборы президента прошли в Аргентине 19 ноября. По итогу новым президентом стал представитель Либертарианской партии Хавьер Милей. Он подчеркивал, что намерен ориентироваться на американский курс при проведении своей политики.

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Российский президент Владимир Путин поздравил аргентинского главу Хавьера Милея с назначением на пост. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между странами. «Российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнерства», — подчеркнул Владимир Путин. Его обращение опубликовано на официальном сайте президента РФ. Он также поздравил Милея с назначением на пост. Окончательно выборы президента прошли в Аргентине 19 ноября. По итогу новым президентом стал представитель Либертарианской партии Хавьер Милей. Он подчеркивал, что намерен ориентироваться на американский курс при проведении своей политики.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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