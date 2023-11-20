Путин обратился к новому президенту Аргентины после выборов

Российский президент Владимир Путин поздравил аргентинского главу Хавьера Милея с назначением на пост. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между странами.
«Российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнерства», — подчеркнул Владимир Путин. Его обращение опубликовано на официальном сайте президента РФ. Он также поздравил Милея с назначением на пост.
Окончательно выборы президента прошли в Аргентине 19 ноября. По итогу новым президентом стал представитель Либертарианской партии Хавьер Милей. Он подчеркивал, что намерен ориентироваться на американский курс при проведении своей политики.
Российский президент Владимир Путин поздравил аргентинского главу Хавьера Милея с назначением на пост. Он выразил надежду на дальнейшее сотрудничество между странами. «Российско-аргентинские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Рассчитываем на дальнейшее развитие стратегического партнерства», — подчеркнул Владимир Путин. Его обращение опубликовано на официальном сайте президента РФ. Он также поздравил Милея с назначением на пост. Окончательно выборы президента прошли в Аргентине 19 ноября. По итогу новым президентом стал представитель Либертарианской партии Хавьер Милей. Он подчеркивал, что намерен ориентироваться на американский курс при проведении своей политики.