В Госдуме неоднозначно отреагировали на выборы в Аргентине

Депутат Госдумы Морозов: аргентинцы выбрали нестандартного президента
© Служба новостей «URA.RU»
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Хавьер Милей является нестандартным кандидатом в президенты, заявил Олег Морозов Фото:

Депутат Госдумы Олег Морозов высказался о назначении Хавьера Милея президентом Аргентины. По его словам, население избрало чересчур нестандартного кандидата и в будущем может пожалеть об этом.

«Это выбор аргентинцев. Его надо уважать. Но, видимо, они устали от власти до такой степени, что избрали, мягко скажем, очень нестандартного кандидата, программа которого с трудом поддается рациональному осмыслению. Голосование „сердцем“ чаще всего дает результат, от которого потом может страдать голова», — подчеркнул Олег Морозов в разговоре с РИА Новости. Он подытожил, что президент сможет показать себя только после совершения реальных, практических действий.

В Аргентине 19 ноября проходил второй этап президентских выборов. По итогу победу одержал депутат Хавьер Милей от Либертарианской партии. Милей идентифицирует себя как либеральный либертарианец. При этом он придерживается монархистских и анархо-капиталистических принципов. В своей политике новый глава страны хочет ориентироваться на США.

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Депутат Госдумы Олег Морозов высказался о назначении Хавьера Милея президентом Аргентины. По его словам, население избрало чересчур нестандартного кандидата и в будущем может пожалеть об этом. «Это выбор аргентинцев. Его надо уважать. Но, видимо, они устали от власти до такой степени, что избрали, мягко скажем, очень нестандартного кандидата, программа которого с трудом поддается рациональному осмыслению. Голосование „сердцем“ чаще всего дает результат, от которого потом может страдать голова», — подчеркнул Олег Морозов в разговоре с РИА Новости. Он подытожил, что президент сможет показать себя только после совершения реальных, практических действий. В Аргентине 19 ноября проходил второй этап президентских выборов. По итогу победу одержал депутат Хавьер Милей от Либертарианской партии. Милей идентифицирует себя как либеральный либертарианец. При этом он придерживается монархистских и анархо-капиталистических принципов. В своей политике новый глава страны хочет ориентироваться на США.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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