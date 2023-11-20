В Госдуме неоднозначно отреагировали на выборы в Аргентине

Депутат Госдумы Морозов: аргентинцы выбрали нестандартного президента

20 ноября 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Хавьер Милей является нестандартным кандидатом в президенты, заявил Олег Морозов Фото: Natacha Pisarenko/AP/TASS Депутат Госдумы Олег Морозов высказался о назначении Хавьера Милея президентом Аргентины. По его словам, население избрало чересчур нестандартного кандидата и в будущем может пожалеть об этом. «Это выбор аргентинцев. Его надо уважать. Но, видимо, они устали от власти до такой степени, что избрали, мягко скажем, очень нестандартного кандидата, программа которого с трудом поддается рациональному осмыслению. Голосование „сердцем“ чаще всего дает результат, от которого потом может страдать голова», — подчеркнул Олег Морозов в разговоре с РИА Новости. Он подытожил, что президент сможет показать себя только после совершения реальных, практических действий. В Аргентине 19 ноября проходил второй этап президентских выборов. По итогу победу одержал депутат Хавьер Милей от Либертарианской партии. Милей идентифицирует себя как либеральный либертарианец. При этом он придерживается монархистских и анархо-капиталистических принципов. В своей политике новый глава страны хочет ориентироваться на США.

Депутат Госдумы Олег Морозов высказался о назначении Хавьера Милея президентом Аргентины. По его словам, население избрало чересчур нестандартного кандидата и в будущем может пожалеть об этом. «Это выбор аргентинцев. Его надо уважать. Но, видимо, они устали от власти до такой степени, что избрали, мягко скажем, очень нестандартного кандидата, программа которого с трудом поддается рациональному осмыслению. Голосование „сердцем“ чаще всего дает результат, от которого потом может страдать голова», — подчеркнул Олег Морозов в разговоре с РИА Новости. Он подытожил, что президент сможет показать себя только после совершения реальных, практических действий. В Аргентине 19 ноября проходил второй этап президентских выборов. По итогу победу одержал депутат Хавьер Милей от Либертарианской партии. Милей идентифицирует себя как либеральный либертарианец. При этом он придерживается монархистских и анархо-капиталистических принципов. В своей политике новый глава страны хочет ориентироваться на США.