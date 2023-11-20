Кадыров расстроился из-за того, что Путин давно не приезжал в гости. Видео

Кадыров пригласил Путина в Чеченскую республику
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Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров передал просьбу старейшин Чечни пригласить Путина в республику Фото:

Президент РФ Владимир Путин давно не посещал Чеченскую республику, несмотря на то, что полностью восстановил ее. На это посетовали глава субъекта Рамзан Кадыров и старейшины Чечни.

«Я хотел бы передать слова наших старейшин. Они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику. Вы все сделали для нас: восстановили не только автовокзалы, аэропорты, но и всю республику, но давно не были у нас. Поэтому они просили вам передать, чтоб вы приехали к нам», — сказал Кадыров в ходе церемонии по случаю передачи новой техники в целях обновления общественного транспорта в субъектах России. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Путин, в свою очередь, отметил, что Чечня преобразилась «по сравнению с периодом трагических лет». Однако многое еще предстоит сделать.

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Президент РФ Владимир Путин давно не посещал Чеченскую республику, несмотря на то, что полностью восстановил ее. На это посетовали глава субъекта Рамзан Кадыров и старейшины Чечни. «Я хотел бы передать слова наших старейшин. Они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику. Вы все сделали для нас: восстановили не только автовокзалы, аэропорты, но и всю республику, но давно не были у нас. Поэтому они просили вам передать, чтоб вы приехали к нам», — сказал Кадыров в ходе церемонии по случаю передачи новой техники в целях обновления общественного транспорта в субъектах России. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Путин, в свою очередь, отметил, что Чечня преобразилась «по сравнению с периодом трагических лет». Однако многое еще предстоит сделать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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