Кадыров расстроился из-за того, что Путин давно не приезжал в гости. Видео

Кадыров пригласил Путина в Чеченскую республику

20 ноября 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров передал просьбу старейшин Чечни пригласить Путина в республику Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин давно не посещал Чеченскую республику, несмотря на то, что полностью восстановил ее. На это посетовали глава субъекта Рамзан Кадыров и старейшины Чечни. «Я хотел бы передать слова наших старейшин. Они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику. Вы все сделали для нас: восстановили не только автовокзалы, аэропорты, но и всю республику, но давно не были у нас. Поэтому они просили вам передать, чтоб вы приехали к нам», — сказал Кадыров в ходе церемонии по случаю передачи новой техники в целях обновления общественного транспорта в субъектах России. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Путин, в свою очередь, отметил, что Чечня преобразилась «по сравнению с периодом трагических лет». Однако многое еще предстоит сделать.

Президент РФ Владимир Путин давно не посещал Чеченскую республику, несмотря на то, что полностью восстановил ее. На это посетовали глава субъекта Рамзан Кадыров и старейшины Чечни. «Я хотел бы передать слова наших старейшин. Они меня ругают за то, что вы не приезжаете к нам в республику. Вы все сделали для нас: восстановили не только автовокзалы, аэропорты, но и всю республику, но давно не были у нас. Поэтому они просили вам передать, чтоб вы приехали к нам», — сказал Кадыров в ходе церемонии по случаю передачи новой техники в целях обновления общественного транспорта в субъектах России. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». Путин, в свою очередь, отметил, что Чечня преобразилась «по сравнению с периодом трагических лет». Однако многое еще предстоит сделать.