В России резко выросла заболеваемость ковидом

21 ноября 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Количество госпитализаций выросло до 16,9% Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 За последнюю неделю в России заболеваемость ковидом резко выросла. Количество заболевших увеличилось на 38,4%, а госпитализаций на 16,9%. Об этом рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. «Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 38,4%», — передает сообщение ТАСС. Там добавили, что количество госпитализаций возросло на 16,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 55 регионах Российской Федерации, а заболеваемость выросла в 82 регионах. За прошедшую неделю выздоровели 39 731 человек, что на 32,5% больше, чем за предыдущую неделю. К сожалению, зафиксированы и жертвы. В течение этого периода 93 человека умерли от осложнений, связанных с ковидом, заключили в оперштабе.

За последнюю неделю в России заболеваемость ковидом резко выросла. Количество заболевших увеличилось на 38,4%, а госпитализаций на 16,9%. Об этом рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. «Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 38,4%», — передает сообщение ТАСС. Там добавили, что количество госпитализаций возросло на 16,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 55 регионах Российской Федерации, а заболеваемость выросла в 82 регионах. За прошедшую неделю выздоровели 39 731 человек, что на 32,5% больше, чем за предыдущую неделю. К сожалению, зафиксированы и жертвы. В течение этого периода 93 человека умерли от осложнений, связанных с ковидом, заключили в оперштабе.