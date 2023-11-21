В России резко выросла заболеваемость ковидом

За последнюю неделю в России заболеваемость ковидом резко выросла. Количество заболевших увеличилось на 38,4%, а госпитализаций на 16,9%. Об этом рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
«Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 38,4%», — передает сообщение ТАСС. Там добавили, что количество госпитализаций возросло на 16,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 55 регионах Российской Федерации, а заболеваемость выросла в 82 регионах.
За прошедшую неделю выздоровели 39 731 человек, что на 32,5% больше, чем за предыдущую неделю. К сожалению, зафиксированы и жертвы. В течение этого периода 93 человека умерли от осложнений, связанных с ковидом, заключили в оперштабе.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.