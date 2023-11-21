В России резко выросла заболеваемость ковидом

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Приемный покой областной инфекционной клинической больницы. Тюмень, защитный костюм, врач, медики, коронавирус, ковид, скорая помошь
Количество госпитализаций выросло до 16,9% Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За последнюю неделю в России заболеваемость ковидом резко выросла. Количество заболевших увеличилось на 38,4%, а госпитализаций на 16,9%. Об этом рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 38,4%», — передает сообщение ТАСС. Там добавили, что количество госпитализаций возросло на 16,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 55 регионах Российской Федерации, а заболеваемость выросла в 82 регионах.

За прошедшую неделю выздоровели 39 731 человек, что на 32,5% больше, чем за предыдущую неделю. К сожалению, зафиксированы и жертвы. В течение этого периода 93 человека умерли от осложнений, связанных с ковидом, заключили в оперштабе.

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За последнюю неделю в России заболеваемость ковидом резко выросла. Количество заболевших увеличилось на 38,4%, а госпитализаций на 16,9%. Об этом рассказали в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. «Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 38,4%», — передает сообщение ТАСС. Там добавили, что количество госпитализаций возросло на 16,9%. Увеличение числа госпитализаций отмечено в 55 регионах Российской Федерации, а заболеваемость выросла в 82 регионах. За прошедшую неделю выздоровели 39 731 человек, что на 32,5% больше, чем за предыдущую неделю. К сожалению, зафиксированы и жертвы. В течение этого периода 93 человека умерли от осложнений, связанных с ковидом, заключили в оперштабе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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