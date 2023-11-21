Новый мэр обойдется налогоплательщикам ХМАО дороже предыдущего на 2,5 миллиона рублей

Власти Мегиона планируют увеличить расходы на нового мэра Петриченко

22 ноября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Расходы на мэра Мегиона вырастут Фото: Игорь Пантин © URA.RU Содержание нового мэра Мегиона Алексея Петриченко обойдется налогоплательщикам ХМАО дороже предыдущего. Расходы на прежнего градоначальника Олега Дейнеку составляли 5,5 миллиона рублей. На Петриченко эта сумма вырастет до 7,8 миллиона при условии одобрения местными депутатами. Проект финансового документа опубликован на сайте гордумы.



«Бюджет 2023 года, расходы на главу муниципального образования — 5 554 300 рублей. Проект бюджета 2024 года — 7 842 600 рублей», — указано в документации. Также будут увеличены расходы на председателя счетной палаты Мегиона с 3,9 до 4,4 миллиона в год. Вырастет и стоимость содержания вице-спикера городской думы на освобожденной основе — с 3,8 до 4,4 миллиона рублей в год. Проект бюджета обсудят на публичных слушаниях 29 ноября. Если он пройдет обсуждение и будет принят гордумой, расходы утвердят.



В пресс-службу мэрии Мегиона направлен запрос о причинах увеличения расходов. Ответ ожидается.

Содержание нового мэра Мегиона Алексея Петриченко обойдется налогоплательщикам ХМАО дороже предыдущего. Расходы на прежнего градоначальника Олега Дейнеку составляли 5,5 миллиона рублей. На Петриченко эта сумма вырастет до 7,8 миллиона при условии одобрения местными депутатами. Проект финансового документа опубликован на сайте гордумы. «Бюджет 2023 года, расходы на главу муниципального образования — 5 554 300 рублей. Проект бюджета 2024 года — 7 842 600 рублей», — указано в документации. Также будут увеличены расходы на председателя счетной палаты Мегиона с 3,9 до 4,4 миллиона в год. Вырастет и стоимость содержания вице-спикера городской думы на освобожденной основе — с 3,8 до 4,4 миллиона рублей в год. Проект бюджета обсудят на публичных слушаниях 29 ноября. Если он пройдет обсуждение и будет принят гордумой, расходы утвердят. В пресс-службу мэрии Мегиона направлен запрос о причинах увеличения расходов. Ответ ожидается.