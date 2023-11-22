Путин объявил 2024 год «Годом семьи»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Форум объединенных культур. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин подписал указ для сохранения семейных ценностей Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ «Года семьи» в 2024 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Провести в 2024 году В РФ Год семьи» — говорится в указе. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отметили, что он создан для сохранения семейных ценностей.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ «Года семьи» в 2024 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Провести в 2024 году В РФ Год семьи» — говорится в указе. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отметили, что он создан для сохранения семейных ценностей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...