Путин объявил 2024 год «Годом семьи»

Владимир Путин подписал указ для сохранения семейных ценностей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ «Года семьи» в 2024 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Провести в 2024 году В РФ Год семьи» — говорится
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!