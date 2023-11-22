Путин объявил 2024 год «Годом семьи»

22 ноября 2023 в 17:09 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ для сохранения семейных ценностей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ «Года семьи» в 2024 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Провести в 2024 году В РФ Год семьи» — говорится в указе . Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отметили, что он создан для сохранения семейных ценностей.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в РФ «Года семьи» в 2024 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Провести в 2024 году В РФ Год семьи» — говорится в указе. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе отметили, что он создан для сохранения семейных ценностей.