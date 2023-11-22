В Тюменской области назначат нового главу района

23 ноября 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

В Бердюжском районе депутаты рассмотрят кандидатуру на пост главы 23 ноября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кандидатуру на должность главы Бердюжского района рассмотрит кадровая комиссия и депутаты думы муниципального образования. Пакет документов в думу поступил на Александра Хуснулина, сейчас он занимает должность замглавы Юргинского района и возглавляет отдел строительства и ЖКХ. Об этом URA.RU рассказали в администрации Бердюжского района. «Пакет документов поступил в думу Бердюжского района. Кадровая комиссия и депутаты думы планируют рассмотреть кандидатуру Александра Хуснулина на должность главы района 23 ноября», — пояснили в администрации Бердюжского района. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области о кандидатуре Александра Хуснулина. Ответ ожидается. Александр Хуснулин с 2015 года работал главным специалистом по строительству и ЖКХ в администрации Юргинского района. С 2020 года занимал должность начальника отдела и был заместителем главы Юргинского района района. Должность главы Бердюжского района была вакантной с мая этого года — ее досрочно покинул Виктор Рейн.

Кандидатуру на должность главы Бердюжского района рассмотрит кадровая комиссия и депутаты думы муниципального образования. Пакет документов в думу поступил на Александра Хуснулина, сейчас он занимает должность замглавы Юргинского района и возглавляет отдел строительства и ЖКХ. Об этом URA.RU рассказали в администрации Бердюжского района. «Пакет документов поступил в думу Бердюжского района. Кадровая комиссия и депутаты думы планируют рассмотреть кандидатуру Александра Хуснулина на должность главы района 23 ноября», — пояснили в администрации Бердюжского района. Агентство направило запрос в правительство Тюменской области о кандидатуре Александра Хуснулина. Ответ ожидается. Александр Хуснулин с 2015 года работал главным специалистом по строительству и ЖКХ в администрации Юргинского района. С 2020 года занимал должность начальника отдела и был заместителем главы Юргинского района района. Должность главы Бердюжского района была вакантной с мая этого года — ее досрочно покинул Виктор Рейн.