Трюдо ушел с заседания парламента Канады из-за теракта на границе с США

23 ноября 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Трюдо направился разбираться во взрыве на мосту через Ниагарский водопад Фото: Официальный сайт президента Украины © URA.RU Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел с заседания в парламенте, прервав свое выступление из-за теракта на границе с США. Он покинул трибуну во время трансляции по телевидению. «Я вынужден извиниться, чтобы уйти для получения новых подробностей и работы над этой очень серьезной ситуацией», — прокомментировал свой поступок Трюдо. Премьер-министр направился разбираться во взрыве на мосту через Ниагарский водопад. Теракт произошел на мосту на Радужном мосту через Ниагарский водопад, расположенном на границе США и Канады. Власти США закрыли границу c Канадой. Расследование занимается ФБР.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел с заседания в парламенте, прервав свое выступление из-за теракта на границе с США. Он покинул трибуну во время трансляции по телевидению. «Я вынужден извиниться, чтобы уйти для получения новых подробностей и работы над этой очень серьезной ситуацией», — прокомментировал свой поступок Трюдо. Премьер-министр направился разбираться во взрыве на мосту через Ниагарский водопад. Теракт произошел на мосту на Радужном мосту через Ниагарский водопад, расположенном на границе США и Канады. Власти США закрыли границу c Канадой. Расследование занимается ФБР.