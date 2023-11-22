Трюдо ушел с заседания парламента Канады из-за теракта на границе с США

Трюдо направился разбираться во взрыве на мосту через Ниагарский водопад
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел с заседания в парламенте, прервав свое выступление из-за теракта на границе с США. Он покинул трибуну во время трансляции по телевидению.
«Я вынужден извиниться, чтобы уйти для получения новых подробностей и работы над этой очень серьезной ситуацией», — прокомментировал свой поступок Трюдо. Премьер-министр направился разбираться во взрыве на мосту через Ниагарский водопад.
Теракт произошел на мосту на Радужном мосту через Ниагарский водопад, расположенном на границе США и Канады. Власти США закрыли границу c Канадой. Расследование занимается ФБР.
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