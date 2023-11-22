22 ноября 2023

Трюдо ушел с заседания парламента Канады из-за теракта на границе с США

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Визит Джастина Трюдо на Украину. Киев. stock, stock, трюдо джастин
Трюдо направился разбираться во взрыве на мосту через Ниагарский водопад Фото:

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел с заседания в парламенте, прервав свое выступление из-за теракта на границе с США. Он покинул трибуну во время трансляции по телевидению.

«Я вынужден извиниться, чтобы уйти для получения новых подробностей и работы над этой очень серьезной ситуацией», — прокомментировал свой поступок Трюдо. Премьер-министр направился разбираться во взрыве на мосту через Ниагарский водопад.

Теракт произошел на мосту на Радужном мосту через Ниагарский водопад, расположенном на границе США и Канады. Власти США закрыли границу c Канадой. Расследование занимается ФБР.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ушел с заседания в парламенте, прервав свое выступление из-за теракта на границе с США. Он покинул трибуну во время трансляции по телевидению. «Я вынужден извиниться, чтобы уйти для получения новых подробностей и работы над этой очень серьезной ситуацией», — прокомментировал свой поступок Трюдо. Премьер-министр направился разбираться во взрыве на мосту через Ниагарский водопад. Теракт произошел на мосту на Радужном мосту через Ниагарский водопад, расположенном на границе США и Канады. Власти США закрыли границу c Канадой. Расследование занимается ФБР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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