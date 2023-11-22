22 ноября 2023

Границу США и Канады закрыли из-за взрыва около Ниагарского водопада. Фото

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Из-за взрыва на пограничном мосту США закрыли границу с Канадой Фото:

Власти США закрыли границу c Канадой из-за взрыва автомобиля, случившегося на Радужном мосту, расположенном рядом с Ниагарским водопадом. Об этом сообщает telegram-канал «SHOT».

«Офис ФБР в Баффало расследует взрыв машины на Радужном мосту — пограничном переходе между США и Канадой. Отмечается, что ФБР сотрудничает с местными и федеральными правоохранителями в рамках расследования», — говорится в сообщении.

Место происшествия
Место происшествия

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Власти США закрыли границу c Канадой из-за взрыва автомобиля, случившегося на Радужном мосту, расположенном рядом с Ниагарским водопадом. Об этом сообщает telegram-канал «SHOT». «Офис ФБР в Баффало расследует взрыв машины на Радужном мосту — пограничном переходе между США и Канадой. Отмечается, что ФБР сотрудничает с местными и федеральными правоохранителями в рамках расследования», — говорится в сообщении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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