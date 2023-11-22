Из-за взрыва на пограничном мосту США закрыли границу с Канадой
Власти США закрыли границу c Канадой из-за взрыва автомобиля, случившегося на Радужном мосту, расположенном рядом с Ниагарским водопадом. Об этом сообщает telegram-канал «SHOT».
«Офис ФБР в Баффало расследует взрыв машины на Радужном мосту — пограничном переходе между США и Канадой. Отмечается, что ФБР сотрудничает с местными и федеральными правоохранителями в рамках расследования», — говорится в сообщении.
Место происшествия
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