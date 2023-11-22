Границу США и Канады закрыли из-за взрыва около Ниагарского водопада. Фото

22 ноября 2023 в 23:58 Размер текста - 17 +

Из-за взрыва на пограничном мосту США закрыли границу с Канадой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти США закрыли границу c Канадой из-за взрыва автомобиля, случившегося на Радужном мосту, расположенном рядом с Ниагарским водопадом. Об этом сообщает telegram-канал «SHOT». «Офис ФБР в Баффало расследует взрыв машины на Радужном мосту — пограничном переходе между США и Канадой. Отмечается, что ФБР сотрудничает с местными и федеральными правоохранителями в рамках расследования», — говорится в сообщении. Место происшествия telegram-канал «SHOT» https://t.me/shot_shot/59634

Власти США закрыли границу c Канадой из-за взрыва автомобиля, случившегося на Радужном мосту, расположенном рядом с Ниагарским водопадом. Об этом сообщает telegram-канал «SHOT». «Офис ФБР в Баффало расследует взрыв машины на Радужном мосту — пограничном переходе между США и Канадой. Отмечается, что ФБР сотрудничает с местными и федеральными правоохранителями в рамках расследования», — говорится в сообщении.