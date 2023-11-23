Путин подвел итог работы ОДКБ за 2023 год: главные заявления

Путин: ОДКБ отвечает за стабильность на евразийском пространстве
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
ОДКБ развила контакты с естественными партнерами, заявил Владимир Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что организация отвечает за стабильность на евразийском пространстве. Главные заявления российского лидера об итогах работы ОДКБ за 2023 год — в материале URA.RU.

  • В текущем году согласовывались позиции по политическим и военно-стратегическим вопросам, а также по проблемам региональной и международной повестки;
  • ОДКБ развила контакты с естественными партнерами, такими как ШОС и СНГ;
  • Были совершены действия, направленные на поддержание боевой готовности, улучшение системы управления и повышение обучения военных кадров. В них входят маневры «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон» в Белоруссии, а также учения «Нерушимое братство» в Кыргызстане;
  • В 2023 году продолжает укрепляться сотрудничество по линии спецслужб и правоохранительных органов. В частности, продолжено проведение операции ОДКБ «Наемник»;
  • Проводились мероприятия по борьбе с экстремизмом, нелегальной миграцией, а также оборотом наркотиков;
  • Координационный совет ОДКБ начал работу по биологической безопасности;
  • Путин также заявил, что расширяется военно-техническое сотрудничество между государствами-членами организации. В этом принимает участие межгосударственная военно-экономическая комиссия ОДКБ, созданная по инициативе России.

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Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ заявил, что организация отвечает за стабильность на евразийском пространстве. Главные заявления российского лидера об итогах работы ОДКБ за 2023 год — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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