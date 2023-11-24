Песков предложил нейросети проводить брифинги в Кремле вместо него

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент Индонезии и России в Кремле. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил об опасности дипфейков Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что был бы не против, чтобы нейросеть вместо него проводила брифинги в Кремле. Такое заявление пресс-атташе сделал перед конференцией «Путешествие в мир искусственного интеллекта», где ему представили нейросетевую модель Сбера GigaChat.

Пресс-секретарю показали сервис GigaChat и предложили задать нейросети вопрос о том, что можно рассказать детям на марафоне общества «Знание». Тогда искусственный интеллект предложил несколько идей. «Жалко, у вас политика не включена. Он бы в Кремле брифинг вместо меня проводил каждое утро», — в шутку сказал Дмитрий Песков. Передает ТАСС.

Также представитель Кремля в беседе с прессой рассказал об опасности дипфейков. Однако он предположил, что если фальшивое изображение можно создать, то его так же реально вычислить. «Ребята алгоритмы разрабатывают, это очень здорово», — подчеркнул Песков в разговоре с корреспондентом «Известий».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что был бы не против, чтобы нейросеть вместо него проводила брифинги в Кремле. Такое заявление пресс-атташе сделал перед конференцией «Путешествие в мир искусственного интеллекта», где ему представили нейросетевую модель Сбера GigaChat. Пресс-секретарю показали сервис GigaChat и предложили задать нейросети вопрос о том, что можно рассказать детям на марафоне общества «Знание». Тогда искусственный интеллект предложил несколько идей. «Жалко, у вас политика не включена. Он бы в Кремле брифинг вместо меня проводил каждое утро», — в шутку сказал Дмитрий Песков. Передает ТАСС. Также представитель Кремля в беседе с прессой рассказал об опасности дипфейков. Однако он предположил, что если фальшивое изображение можно создать, то его так же реально вычислить. «Ребята алгоритмы разрабатывают, это очень здорово», — подчеркнул Песков в разговоре с корреспондентом «Известий».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...