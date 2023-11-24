Песков предложил нейросети проводить брифинги в Кремле вместо него

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что был бы не против, чтобы нейросеть вместо него проводила брифинги в Кремле. Такое заявление пресс-атташе сделал перед конференцией «Путешествие в мир искусственного интеллекта», где ему представили нейросетевую модель Сбера GigaChat.
Пресс-секретарю показали сервис GigaChat и предложили задать нейросети вопрос о том, что можно рассказать детям на марафоне общества «Знание». Тогда искусственный интеллект предложил несколько идей. «Жалко, у вас политика не включена. Он бы в Кремле брифинг вместо меня проводил каждое утро», — в шутку сказал Дмитрий Песков. Передает ТАСС.
Также представитель Кремля в беседе с прессой рассказал об опасности дипфейков. Однако он предположил, что если фальшивое изображение можно создать, то его так же реально вычислить. «Ребята алгоритмы разрабатывают, это очень здорово», — подчеркнул Песков в разговоре с корреспондентом «Известий».
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