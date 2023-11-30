Екатеринбуржцы обрушились с критикой на транспортную реформу. Скрин

Жители Екатеринбурга раскритиковали смену номеров на общественном транспорте

01 декабря 2023 в 13:13 Размер текста - 17 +

Горожане поспорили из-за смены номеров на общественном транспорте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С 1 декабря 2023 года в Екатеринбурге общественный транспорт начал ездить согласно новой нумерации. В мэрии пообещали, что это позволит жителям и гостям уральской столицы лучше ориентироваться в маршрутах. Горожане разделились во мнениях. URA.RU собрало комментарии по транспортной реформе. «Если добавят новый троллейбусный маршрут или новый трамвайный с Академического района, например, придется снова переделывать всю нумерацию и тратить бюджетные деньги. Все эти изменения только путают горожан. Зачем было менять то, что работало? Лучше бы полностью поменяли автопарк. На троллейбусы без слез не взглянешь», — отметил читатель агентства. Жителя Уралмаша Ярослава интересует, какие действия предпримет городская мэрия, если появится необходимость выделить еще один маршрут. «Мне вот интересно, что администрация будет делать, если, например, появится необходимость в еще одном троллейбусном маршруте или трамвайном. Просто интересно. Придется сдвигать все номера маршрутов на единицу вперед», — написал горожанин в комментариях под постом в telegram-канале «Екатское чтиво». «Для всех очевидно, что это то же самое, что толочь воду в ступе. Надо чтобы общественный транспорт для начала просто ходил», — написала Елена в telegram-канале «Екатское чтиво». «Не вижу никакой пользы и смысла в смене номеров маршрутов. Все люди мучаются и те, кто редко в городе, вообще уехать не могут, так как привыкли к маршрутам 20 летней давности», — пишет Андрей Гоголев в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». «Может кто-то объяснить, каков практический смысл смены номеров маршрутов? Вот был 27-й, стал 49-й (вроде бы). Что это поменяло на практике? Кто-то знает?» — написал «ВКонтакте» Алексей Бузлуков в группе «Инцидент Екатеринбург». Среди местных жителей нашелся и тот, кто положительно встретил реформу. «Транспортные изменения назрели давно. Некоторые жители буду возмущаться, но потом привыкнут. Теперь появился какой-то порядок. Нужно было сделать это давно. Туристам точно будет удобно запоминать», — отметил собеседник URA.RU. Ранее администрация Екатеринбурга выставила на конкурс 69 автобусных маршрутов, чтобы найти нового перевозчика. 22 из них разыгрывались уже под новыми номерами. Теперь трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы — с 25 по 39, а автобусы — с 40 по 99. Скрин: Андрей Гоголев в группе «ВКонтакте» Инцидент Екатеринбург (https://vk.com/wall-14297077_2486225) Скрин: пользователь группы «ВКонтакте» Инцидент Екатеринбург Иван Мельник (https://vk.com/wall-14297077_24862250 Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С 1 декабря 2023 года в Екатеринбурге общественный транспорт начал ездить согласно новой нумерации. В мэрии пообещали, что это позволит жителям и гостям уральской столицы лучше ориентироваться в маршрутах. Горожане разделились во мнениях. URA.RU собрало комментарии по транспортной реформе. «Если добавят новый троллейбусный маршрут или новый трамвайный с Академического района, например, придется снова переделывать всю нумерацию и тратить бюджетные деньги. Все эти изменения только путают горожан. Зачем было менять то, что работало? Лучше бы полностью поменяли автопарк. На троллейбусы без слез не взглянешь», — отметил читатель агентства. Жителя Уралмаша Ярослава интересует, какие действия предпримет городская мэрия, если появится необходимость выделить еще один маршрут. «Мне вот интересно, что администрация будет делать, если, например, появится необходимость в еще одном троллейбусном маршруте или трамвайном. Просто интересно. Придется сдвигать все номера маршрутов на единицу вперед», — написал горожанин в комментариях под постом в telegram-канале «Екатское чтиво». «Для всех очевидно, что это то же самое, что толочь воду в ступе. Надо чтобы общественный транспорт для начала просто ходил», — написала Елена в telegram-канале «Екатское чтиво». «Не вижу никакой пользы и смысла в смене номеров маршрутов. Все люди мучаются и те, кто редко в городе, вообще уехать не могут, так как привыкли к маршрутам 20 летней давности», — пишет Андрей Гоголев в группе «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург». «Может кто-то объяснить, каков практический смысл смены номеров маршрутов? Вот был 27-й, стал 49-й (вроде бы). Что это поменяло на практике? Кто-то знает?» — написал «ВКонтакте» Алексей Бузлуков в группе «Инцидент Екатеринбург». Среди местных жителей нашелся и тот, кто положительно встретил реформу. «Транспортные изменения назрели давно. Некоторые жители буду возмущаться, но потом привыкнут. Теперь появился какой-то порядок. Нужно было сделать это давно. Туристам точно будет удобно запоминать», — отметил собеседник URA.RU. Ранее администрация Екатеринбурга выставила на конкурс 69 автобусных маршрутов, чтобы найти нового перевозчика. 22 из них разыгрывались уже под новыми номерами. Теперь трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, троллейбусы — с 25 по 39, а автобусы — с 40 по 99.