В городе ЯНАО дорожники борются со снегом в две смены

25 ноября 2023 в 04:17 Размер текста - 17 +

В Новом Уренгое борьба коммунальщиков со снегом идет и днем и ночью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) дорожные службы вышли на расчистку улиц от снега в ночную смену. Об этом в соцсети сообщила Уренгойская городская сервисная компания. «Город засыпает и просыпается…нет, не мафия — дорожники, и мы уже давно не спим, а работаем во вторую смену. Убираем и сразу вывозим снег на улицах Сибирская и Промышленная. Очищаем пешеходные зоны на Сибирской, Ленинградском и 26-го Съезда КПСС. Проводим уборку снежного вала, убираем мусор и чистим развязку „Солнечная“» — сообщает компания в своем telegram-канале. Помимо этого, песком обработаны южная и северная части города. Дневная смена очищала от снега дворы и проезды в микрорайонах Мирный, Дружба, Восточный, Энтузиастов, Юбилейный, а также на улице Сибирской. Проводилась обработка песком городских улиц, а также техническое обслуживание знаков и светофоров, уборка мусора и мытье теплых остановок. Для уборки снега в Новом Уренгое подготовили специальные машины. За два года почти на 100% обновлен автопарк дорожной техники. Все они подготовлены и прошли плановое обслуживание.

В Новом Уренгое (ЯНАО) дорожные службы вышли на расчистку улиц от снега в ночную смену. Об этом в соцсети сообщила Уренгойская городская сервисная компания. «Город засыпает и просыпается…нет, не мафия — дорожники, и мы уже давно не спим, а работаем во вторую смену. Убираем и сразу вывозим снег на улицах Сибирская и Промышленная. Очищаем пешеходные зоны на Сибирской, Ленинградском и 26-го Съезда КПСС. Проводим уборку снежного вала, убираем мусор и чистим развязку „Солнечная“» — сообщает компания в своем telegram-канале. Помимо этого, песком обработаны южная и северная части города. Дневная смена очищала от снега дворы и проезды в микрорайонах Мирный, Дружба, Восточный, Энтузиастов, Юбилейный, а также на улице Сибирской. Проводилась обработка песком городских улиц, а также техническое обслуживание знаков и светофоров, уборка мусора и мытье теплых остановок. Для уборки снега в Новом Уренгое подготовили специальные машины. За два года почти на 100% обновлен автопарк дорожной техники. Все они подготовлены и прошли плановое обслуживание.