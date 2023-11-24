24 ноября 2023
23 ноября 2023

В городе ЯНАО дорожники борются со снегом в две смены

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад, зима. Челябинск, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, трактор, снегопад, транспорт, зима, дорога, снегоуборщики
В Новом Уренгое борьба коммунальщиков со снегом идет и днем и ночью Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) дорожные службы вышли на расчистку улиц от снега в ночную смену. Об этом в соцсети сообщила Уренгойская городская сервисная компания.

«Город засыпает и просыпается…нет, не мафия — дорожники, и мы уже давно не спим, а работаем во вторую смену. Убираем и сразу вывозим снег на улицах Сибирская и Промышленная. Очищаем пешеходные зоны на Сибирской, Ленинградском и 26-го Съезда КПСС. Проводим уборку снежного вала, убираем мусор и чистим развязку „Солнечная“» — сообщает компания в своем telegram-канале. Помимо этого, песком обработаны южная и северная части города.

Дневная смена очищала от снега дворы и проезды в микрорайонах Мирный, Дружба, Восточный, Энтузиастов, Юбилейный, а также на улице Сибирской. Проводилась обработка песком городских улиц, а также техническое обслуживание знаков и светофоров, уборка мусора и мытье теплых остановок.

Для уборки снега в Новом Уренгое подготовили специальные машины. За два года почти на 100% обновлен автопарк дорожной техники. Все они подготовлены и прошли плановое обслуживание.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) дорожные службы вышли на расчистку улиц от снега в ночную смену. Об этом в соцсети сообщила Уренгойская городская сервисная компания. «Город засыпает и просыпается…нет, не мафия — дорожники, и мы уже давно не спим, а работаем во вторую смену. Убираем и сразу вывозим снег на улицах Сибирская и Промышленная. Очищаем пешеходные зоны на Сибирской, Ленинградском и 26-го Съезда КПСС. Проводим уборку снежного вала, убираем мусор и чистим развязку „Солнечная“» — сообщает компания в своем telegram-канале. Помимо этого, песком обработаны южная и северная части города. Дневная смена очищала от снега дворы и проезды в микрорайонах Мирный, Дружба, Восточный, Энтузиастов, Юбилейный, а также на улице Сибирской. Проводилась обработка песком городских улиц, а также техническое обслуживание знаков и светофоров, уборка мусора и мытье теплых остановок. Для уборки снега в Новом Уренгое подготовили специальные машины. За два года почти на 100% обновлен автопарк дорожной техники. Все они подготовлены и прошли плановое обслуживание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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