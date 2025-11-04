Логотип РИА URA.RU
Мэр Ноябрьска возглавил местное отделение «Единой России».

05 ноября 2025 в 00:43
Романов заявил, что приоритетами в работе отделения будут поддержка участников СВО и их семей

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Глава города Ноябрьск (Ямал) Алексей Романов избран секретарем местного отделения партии «Единая Россия» на конференции в День народного единства. Решение было принято делегатами единогласно. Об этом сообщает Романов в своем telegram-канале.

«Сегодня, в День народного единства, в качестве делегата участвовал в конференции местного отделения партии „Единая Россия“. Благодарю земляков, они оказали мне доверие, поддержали мою кандидатуру в качестве Секретаря Ноябрьского отделения партии „Единая Россия“», — пишет мэр.

Романов заявил, что приоритетами в работе партийного отделения станут поддержка участников СВО и их семей, адаптация ветеранов, а также реализация Народной программы «Единой России» в ЯНАО. Особое внимание будет уделено патриотическому воспитанию молодежи.

Надежда Гудкова, ранее занимавшая пост секретаря Ноябрьского местного отделения партии «Единая Россия», досрочно ушла в отставку. Алексей Романов выразил признательность Гудковой за ее вклад в работу отделения.

Конференция отделения партии «Единая Россия» в Ноябрьске

Фото: telegram-канал Алексея Романова

Ранее URA.RU писало, что главой Ямальского района ЯНАО избран Артем Чуланов. Депутаты райдумы проголосовали за его кандидатуру единогласно, сообщили в правительстве ЯНАО.

