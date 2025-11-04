В семье оленеводов из ЯНАО родилась королевская двойня

Глава семьи — бригадир совхоза «Байдарацкий», в его ведении 2500 оленей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В семье оленеводов из Приуральского района ЯНАО родилась королевская двойня. У Татьяны и Романа Тайшиных появились на свет девочка Дарья и мальчик Александр. Об этом сообщили в пресс-службе правительства округа.

«Мы очень рады, что у нас двойня. Это большая радость для всей семьи. По женской линии у нас это не впервые — у моей бабушки тоже были двойняшки. Видимо, эта замечательная традиция нашла продолжение и в нас», — цитируют слова матери в telegram-канале «ЯМАЛ. Официально».

До 6 месяцев семья планирует наблюдаться в Салехарде, а затем вернуться в тундру. Вес Дарьи — 2645 граммов, рост — 47 сантиметров, а ее брата Александра — 3420 граммов и 51 сантиметр соответственно.

