В школах Салехарда пройдет неделя без домашних заданий
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Салехарде с 5 по 9 ноября школы объявят неделю без домашних заданий. Это связано с переходом на новую систему «Госуслуги. Моя школа». После 9 ноября образовательный процесс вернется к привычному режиму, сообщили в местной администрации.
«С 5 по 9 ноября школы Салехарда объявляют неделю без домашнего задания. В это время завершим переход на новую систему „Госуслуги. Моя школа“. Ну, а с 10 ноября школы возвратятся к привычному режиму работы», — говорится в telegram-канале мэрии.
Скачать приложение «Госуслуги. Моя школа» можно в RuStore, Google Play и App Store. Родители могут создать учетную запись для своего ребенка, воспользовавшись инструкцией на сайте «Госуслуги». С 5 по 8 ноября в школах будут работать специалисты, которые помогут разобраться с новой системой.
