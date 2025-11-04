В школах Салехарда пройдет неделя без домашних заданий

В Салехарде с 5 по 9 ноября школы объявят неделю без домашнего задания Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Салехарде с 5 по 9 ноября школы объявят неделю без домашних заданий. Это связано с переходом на новую систему «Госуслуги. Моя школа». После 9 ноября образовательный процесс вернется к привычному режиму, сообщили в местной администрации.

«С 5 по 9 ноября школы Салехарда объявляют неделю без домашнего задания. В это время завершим переход на новую систему „Госуслуги. Моя школа“. Ну, а с 10 ноября школы возвратятся к привычному режиму работы», — говорится в telegram-канале мэрии.