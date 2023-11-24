Дима Билан перенес на полгода отмененный из-за болезни концерт в Челябинске

25 ноября 2023 в 06:00 Размер текста - 17 +

Концерт Димы Билана в Челябинске пройдет 17 апреля Фото: ZhukovD. I. / wikipedia.org / CC BY-SA 4.0 Певец Дима Билан перенес отмененный в Челябинске из-за болезни концерт на полгода. Выступление певца состоится 17 апреля 2024 года. Об этом заявили на сайте о продаже билетов. «Уважаемые зрители. Концерт Димы Билана, назначенный на 17 октября в MTС Live Холле, переносится на 17 апреля 2024 года», — сообщает сайт городских зрелищных касс. Городские зрелищные кассы отмечают, что приобретенные ранее билеты на концерт Билана будут действительны и на новую дату. Продавцы билетов также принесли свои извинения поклонникам певца за доставленные неудобства. Осенью Билан перенес концерты в уральских городах из-за того, что попал в больницу. Артист написал в соцсетях, что из-за бронхита находится под наблюдением врачей и перелеты могут лишь усугубить состояние его здоровья. Выступления артиста пришлось отменить в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и Челябинске.

Певец Дима Билан перенес отмененный в Челябинске из-за болезни концерт на полгода. Выступление певца состоится 17 апреля 2024 года. Об этом заявили на сайте о продаже билетов. «Уважаемые зрители. Концерт Димы Билана, назначенный на 17 октября в MTС Live Холле, переносится на 17 апреля 2024 года», — сообщает сайт городских зрелищных касс. Городские зрелищные кассы отмечают, что приобретенные ранее билеты на концерт Билана будут действительны и на новую дату. Продавцы билетов также принесли свои извинения поклонникам певца за доставленные неудобства. Осенью Билан перенес концерты в уральских городах из-за того, что попал в больницу. Артист написал в соцсетях, что из-за бронхита находится под наблюдением врачей и перелеты могут лишь усугубить состояние его здоровья. Выступления артиста пришлось отменить в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и Челябинске.