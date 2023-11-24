Дима Билан перенес на полгода отмененный из-за болезни концерт в Челябинске

Певец Дима Билан перенес отмененный в Челябинске из-за болезни концерт на полгода. Выступление певца состоится 17 апреля 2024 года. Об этом заявили на сайте о продаже билетов.
«Уважаемые зрители. Концерт Димы Билана, назначенный на 17 октября в MTС Live Холле, переносится на 17 апреля 2024 года», — сообщает сайт городских зрелищных касс.
Городские зрелищные кассы отмечают, что приобретенные ранее билеты на концерт Билана будут действительны и на новую дату. Продавцы билетов также принесли свои извинения поклонникам певца за доставленные неудобства.
Осенью Билан перенес концерты в уральских городах из-за того, что попал в больницу. Артист написал в соцсетях, что из-за бронхита находится под наблюдением врачей и перелеты могут лишь усугубить состояние его здоровья. Выступления артиста пришлось отменить в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и Челябинске.
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