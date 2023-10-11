Дима Билан объяснил, почему перенес концерты в Екатеринбурге и Перми

Певец Дима Билан отменил концерты в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и Челябинске из-за бронхита. Об этом артист написал в своих соцсетях.
«Дорогие мои Друзья! Сообщаю вам, что концерты в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся в связи с моим затянувшимся бронхитом и рекомендацией пульмонолога. Сейчас я под его наблюдением! Переезды и перелеты — могут сильно усугубить ситуацию, поэтому, чтобы не рисковать, я вынужден остаться в Москве и в спокойной обстановке идти на поправку», — заявил Билан.
Ранее стало известно, что Дима Билан перенес концерты в уральских городах из-за того, что попал в больницу. Организаторы не стали уточнять, что именно случилось с артистом, но обещали сообщить о новых датах чуть позже.
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