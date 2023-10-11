Дима Билан перенес концерты в Перми, Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске

Дима Билан заболел и перенес концерты
Концерт популярного певца Димы Билана, запланированный в Перми на 14 октября, не состоится. Выступления также переносятся в Екатеринбурге, Тюмени и Челябинске, сообщили организаторы.
«Концерты Димы Билана в Тюмени, Перми, Екатеринбурге и Челябинске переносятся. Артист заболел и находится в больнице», — сообщается в группе певца в соцсети «ВКонтакте». Покупка билетов стала недоступной на сайте артиста и в сервисах онлайн продаж.
Сообщается, что новые даты выступлений будут объявлены позже. Все приобретенные билеты будут действительны.
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