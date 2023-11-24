24 ноября 2023

Курганский казачий фестиваль получил международную премию

© Служба новостей «URA.RU»
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Православная выставка-ярмарка. Курган, торговля, казак, ярмарка
Курганский казачий фестиваль приурочен ко Дню России, который отмечают 12 июня Фото:

Фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле», который проходит в Кургане в День России, отмечен в числе лучших на международной премии Russian Event Awards 2023. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

«В номинации „Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел“ фестиваль „Русское поле“ занял III место. Итоги Russian Event Awards подвели в Нижнем Новгороде», — говорится на странице курганского правительства в соцсети «ВКонтакте».

В этом году «Русское поле» проводили в третий раз. На главной площади Кургана установили шатры национальных подворий, где демонстрировали обычаи и быт народов. Рядом была организована ярмарка «Русский пир». Более 100 товаропроизводителей предлагали гостям попробовать собственную продукцию. Завершилось торжество концертом Кубанского казачьего хора.

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Фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле», который проходит в Кургане в День России, отмечен в числе лучших на международной премии Russian Event Awards 2023. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «В номинации „Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел“ фестиваль „Русское поле“ занял III место. Итоги Russian Event Awards подвели в Нижнем Новгороде», — говорится на странице курганского правительства в соцсети «ВКонтакте». В этом году «Русское поле» проводили в третий раз. На главной площади Кургана установили шатры национальных подворий, где демонстрировали обычаи и быт народов. Рядом была организована ярмарка «Русский пир». Более 100 товаропроизводителей предлагали гостям попробовать собственную продукцию. Завершилось торжество концертом Кубанского казачьего хора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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