Курганский казачий фестиваль получил международную премию

25 ноября 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Курганский казачий фестиваль приурочен ко Дню России, который отмечают 12 июня Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле», который проходит в Кургане в День России, отмечен в числе лучших на международной премии Russian Event Awards 2023. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «В номинации „Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел“ фестиваль „Русское поле“ занял III место. Итоги Russian Event Awards подвели в Нижнем Новгороде», — говорится на странице курганского правительства в соцсети «ВКонтакте». В этом году «Русское поле» проводили в третий раз. На главной площади Кургана установили шатры национальных подворий, где демонстрировали обычаи и быт народов. Рядом была организована ярмарка «Русский пир». Более 100 товаропроизводителей предлагали гостям попробовать собственную продукцию. Завершилось торжество концертом Кубанского казачьего хора.

Фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле», который проходит в Кургане в День России, отмечен в числе лучших на международной премии Russian Event Awards 2023. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. «В номинации „Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел“ фестиваль „Русское поле“ занял III место. Итоги Russian Event Awards подвели в Нижнем Новгороде», — говорится на странице курганского правительства в соцсети «ВКонтакте». В этом году «Русское поле» проводили в третий раз. На главной площади Кургана установили шатры национальных подворий, где демонстрировали обычаи и быт народов. Рядом была организована ярмарка «Русский пир». Более 100 товаропроизводителей предлагали гостям попробовать собственную продукцию. Завершилось торжество концертом Кубанского казачьего хора.