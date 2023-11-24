Курганский казачий фестиваль получил международную премию

Фестиваль славянской и казачьей культуры «Русское поле», который проходит в Кургане в День России, отмечен в числе лучших на международной премии Russian Event Awards 2023. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
«В номинации „Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел“ фестиваль „Русское поле“ занял III место. Итоги Russian Event Awards подвели в Нижнем Новгороде», — говорится на странице курганского правительства в соцсети «ВКонтакте».
В этом году «Русское поле» проводили в третий раз. На главной площади Кургана установили шатры национальных подворий, где демонстрировали обычаи и быт народов. Рядом была организована ярмарка «Русский пир». Более 100 товаропроизводителей предлагали гостям попробовать собственную продукцию. Завершилось торжество концертом Кубанского казачьего хора.
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