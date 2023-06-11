Курганцы устроили большой хоровод на Дне России. Фото

12 июня 2023 в 16:45 Размер текста - 17 +

В День России в Кургане проводят фестиваль казачьей культуры Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В рамках проведения фестиваля славянской и казачьей культуры «Русское поле», который проходит в Кургане в День России, жители и гости города выстроились в большой хоровод. Празднование проводится на Троицкой площади. «Хоровод на Троицкой площади», — указано в telegram-канале «Курган — Срочно и Точно», где также выложено фото происходящего. Народные гулянья оценил и глава Курганской области Вадим Шумков, который в своем мессенджере, похвалили участников фестиваля, написав: «Молодцы, земляки». Фестиваль «Русское поле» проводится в зауральской столице в третий раз. На городской площади расположились шатры национальных подворий, где демонстрируют желающим обычаи и быт народов. Рядом проводится ярмарка «Русский пир». Более 100 товаропроизводителей предлагают гостям праздника попробовать собственную продукцию. Завершится торжество концертом Кубанского казачьего хора. Его начало запланировано на 20:30. Гости праздника устроили массовый хоровод Фото: telegram-канал «Курган | Срочно и Точно» Посетителей угощают национальными блюдами Фото: telegram-канал Елены Ситниковой Проведение фестиваля сопровождается развлекательной программой Фото: telegram-канал Елены Ситниковой

В рамках проведения фестиваля славянской и казачьей культуры «Русское поле», который проходит в Кургане в День России, жители и гости города выстроились в большой хоровод. Празднование проводится на Троицкой площади. «Хоровод на Троицкой площади», — указано в telegram-канале «Курган — Срочно и Точно», где также выложено фото происходящего. Народные гулянья оценил и глава Курганской области Вадим Шумков, который в своем мессенджере, похвалили участников фестиваля, написав: «Молодцы, земляки». Фестиваль «Русское поле» проводится в зауральской столице в третий раз. На городской площади расположились шатры национальных подворий, где демонстрируют желающим обычаи и быт народов. Рядом проводится ярмарка «Русский пир». Более 100 товаропроизводителей предлагают гостям праздника попробовать собственную продукцию. Завершится торжество концертом Кубанского казачьего хора. Его начало запланировано на 20:30.