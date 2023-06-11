11 июня 2023
10 июня 2023

Курганцы устроили большой хоровод на Дне России. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День Флага Курган, кадеты, флаг россии
В День России в Кургане проводят фестиваль казачьей культуры Фото:

В рамках проведения фестиваля славянской и казачьей культуры «Русское поле», который проходит в Кургане в День России, жители и гости города выстроились в большой хоровод. Празднование проводится на Троицкой площади.

«Хоровод на Троицкой площади», — указано в telegram-канале «Курган — Срочно и Точно», где также выложено фото происходящего. Народные гулянья оценил и глава Курганской области Вадим Шумков, который в своем мессенджере, похвалили участников фестиваля, написав: «Молодцы, земляки».

Фестиваль «Русское поле» проводится в зауральской столице в третий раз. На городской площади расположились шатры национальных подворий, где демонстрируют желающим обычаи и быт народов. Рядом проводится ярмарка «Русский пир». Более 100 товаропроизводителей предлагают гостям праздника попробовать собственную продукцию. Завершится торжество концертом Кубанского казачьего хора. Его начало запланировано на 20:30.

Гости праздника устроили массовый хоровод
Гости праздника устроили массовый хоровод
Фото:
Посетителей угощают национальными блюдами
Посетителей угощают национальными блюдами
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Проведение фестиваля сопровождается развлекательной программой
Проведение фестиваля сопровождается развлекательной программой
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В рамках проведения фестиваля славянской и казачьей культуры «Русское поле», который проходит в Кургане в День России, жители и гости города выстроились в большой хоровод. Празднование проводится на Троицкой площади. «Хоровод на Троицкой площади», — указано в telegram-канале «Курган — Срочно и Точно», где также выложено фото происходящего. Народные гулянья оценил и глава Курганской области Вадим Шумков, который в своем мессенджере, похвалили участников фестиваля, написав: «Молодцы, земляки». Фестиваль «Русское поле» проводится в зауральской столице в третий раз. На городской площади расположились шатры национальных подворий, где демонстрируют желающим обычаи и быт народов. Рядом проводится ярмарка «Русский пир». Более 100 товаропроизводителей предлагают гостям праздника попробовать собственную продукцию. Завершится торжество концертом Кубанского казачьего хора. Его начало запланировано на 20:30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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