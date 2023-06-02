В Кургане на День России выступит Кубанский казачий хор

03 июня 2023 в 00:42 Размер текста - 17 +

Кубанский казачий хор выступит в рамках мероприятий, посвященных Дню России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на празднование Дня России 12 июня выступит всемирно известный Кубанский казачий хор. Об этом сообщили в правительстве региона. «„Поляна зрелищ“, „Казачий курень“, „Русский пир“ и другие интересные локации ждут гостей фестиваля славянской и казачьей культуры „Русское поле“, который пройдет в Кургане 12 июня, в День России на Троицкой площади. Главным событием „Русского поля“ станет концерт всемирно-известного Кубанского казачьего хора, который выступит в завершение фестиваля», — говорится в сообщении правительства Курганской области. Ранее URA.RU сообщало о стоимости выступления хора, полученной по информации сайта Госзакупок. Коллективу заплатят 3,7 миллиона рублей. Старейший хор уже выступал в Кургане на празднике в 2022 году. Тогда на мероприятие прибыли 60 солистов.

В Кургане на празднование Дня России 12 июня выступит всемирно известный Кубанский казачий хор. Об этом сообщили в правительстве региона. «„Поляна зрелищ“, „Казачий курень“, „Русский пир“ и другие интересные локации ждут гостей фестиваля славянской и казачьей культуры „Русское поле“, который пройдет в Кургане 12 июня, в День России на Троицкой площади. Главным событием „Русского поля“ станет концерт всемирно-известного Кубанского казачьего хора, который выступит в завершение фестиваля», — говорится в сообщении правительства Курганской области. Ранее URA.RU сообщало о стоимости выступления хора, полученной по информации сайта Госзакупок. Коллективу заплатят 3,7 миллиона рублей. Старейший хор уже выступал в Кургане на празднике в 2022 году. Тогда на мероприятие прибыли 60 солистов.