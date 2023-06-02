02 июня 2023
01 июня 2023

В Кургане на День России выступит Кубанский казачий хор

© Служба новостей «URA.RU»
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Кубанский казачий хор. Курган, кубанский казачий хор
Кубанский казачий хор выступит в рамках мероприятий, посвященных Дню России Фото:

В Кургане на празднование Дня России 12 июня выступит всемирно известный Кубанский казачий хор. Об этом сообщили в правительстве региона.

«„Поляна зрелищ“, „Казачий курень“, „Русский пир“ и другие интересные локации ждут гостей фестиваля славянской и казачьей культуры „Русское поле“, который пройдет в Кургане 12 июня, в День России на Троицкой площади. Главным событием „Русского поля“ станет концерт всемирно-известного Кубанского казачьего хора, который выступит в завершение фестиваля», — говорится в сообщении правительства Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало о стоимости выступления хора, полученной по информации сайта Госзакупок. Коллективу заплатят 3,7 миллиона рублей. Старейший хор уже выступал в Кургане на празднике в 2022 году. Тогда на мероприятие прибыли 60 солистов.

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В Кургане на празднование Дня России 12 июня выступит всемирно известный Кубанский казачий хор. Об этом сообщили в правительстве региона. «„Поляна зрелищ“, „Казачий курень“, „Русский пир“ и другие интересные локации ждут гостей фестиваля славянской и казачьей культуры „Русское поле“, который пройдет в Кургане 12 июня, в День России на Троицкой площади. Главным событием „Русского поля“ станет концерт всемирно-известного Кубанского казачьего хора, который выступит в завершение фестиваля», — говорится в сообщении правительства Курганской области. Ранее URA.RU сообщало о стоимости выступления хора, полученной по информации сайта Госзакупок. Коллективу заплатят 3,7 миллиона рублей. Старейший хор уже выступал в Кургане на празднике в 2022 году. Тогда на мероприятие прибыли 60 солистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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