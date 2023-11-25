25 ноября 2023
24 ноября 2023

Полицейские ХМАО устроили роженицам сюрприз в роддоме в День матери. Видео

Полицейские ХМАО в роддоме подарили роженицам шарики, цветы и подарки
© Служба новостей «URA.RU»
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Роженицам Пыть-Яха подарили цветы и шарики Фото:

В роддоме сотрудники полиции Пыть-Яха (ХМАО) вручили роженицам подарки для малышей, шарики и букеты, чтобы поздравить их с Днем матери. Об этом пресс-служба ведомства.

«В преддверии Дня матери полицейские Пыть-Яха вместе с представителем Общественного совета при ОМВД России Александром Аксеновым поздравили рожениц в родильном отделении больницы с наступающим праздником. В завершение мероприятия каждой маме вручили музыкальные карусели на кроватку», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Также роженицам подарили цветы и шарики.

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В роддоме сотрудники полиции Пыть-Яха (ХМАО) вручили роженицам подарки для малышей, шарики и букеты, чтобы поздравить их с Днем матери. Об этом пресс-служба ведомства. «В преддверии Дня матери полицейские Пыть-Яха вместе с представителем Общественного совета при ОМВД России Александром Аксеновым поздравили рожениц в родильном отделении больницы с наступающим праздником. В завершение мероприятия каждой маме вручили музыкальные карусели на кроватку», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Также роженицам подарили цветы и шарики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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