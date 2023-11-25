Роженицам Пыть-Яха подарили цветы и шарики
В роддоме сотрудники полиции Пыть-Яха (ХМАО) вручили роженицам подарки для малышей, шарики и букеты, чтобы поздравить их с Днем матери. Об этом пресс-служба ведомства.
«В преддверии Дня матери полицейские Пыть-Яха вместе с представителем Общественного совета при ОМВД России Александром Аксеновым поздравили рожениц в родильном отделении больницы с наступающим праздником. В завершение мероприятия каждой маме вручили музыкальные карусели на кроватку», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. Также роженицам подарили цветы и шарики.
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