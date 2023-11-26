26 ноября 2023

Самолеты не могут сесть в аэропорту Сочи из-за сильного шторма

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Самолет кружит над территорией Черного моря (архивное фото) Фото:
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Из-за мегашторма в Сочи самолет кружит над морем и не может приземлиться в аэропорту Адлера. Другие семь рейсов уже ушли на запасные аэродромы. Информация об этом появилась в telegram-канале Shot.

«Самолет рейса Москва — Сочи прямо сейчас летает над территорией Черного моря, он не может приземлиться в аэропорту Адлера из-за мегашторма, обрушившегося на регион. Семь рейсов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Сочи из-за сильного ветра срывает крыши домов. А на дороги рухнули десятки деревьев. О пострадавших пока не сообщается.

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Из-за мегашторма в Сочи самолет кружит над морем и не может приземлиться в аэропорту Адлера. Другие семь рейсов уже ушли на запасные аэродромы. Информация об этом появилась в telegram-канале Shot. «Самолет рейса Москва — Сочи прямо сейчас летает над территорией Черного моря, он не может приземлиться в аэропорту Адлера из-за мегашторма, обрушившегося на регион. Семь рейсов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы», — говорится в сообщении. Отмечается, что в Сочи из-за сильного ветра срывает крыши домов. А на дороги рухнули десятки деревьев. О пострадавших пока не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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