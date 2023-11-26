Самолеты не могут сесть в аэропорту Сочи из-за сильного шторма

Самолет кружит над территорией Черного моря (архивное фото)
новость из сюжетаКрым накрыло ураганным ветром
Из-за мегашторма в Сочи самолет кружит над морем и не может приземлиться в аэропорту Адлера. Другие семь рейсов уже ушли на запасные аэродромы. Информация об этом появилась в telegram-канале Shot.
«Самолет рейса Москва — Сочи прямо сейчас летает над территорией Черного моря, он не может приземлиться в аэропорту Адлера из-за мегашторма, обрушившегося на регион. Семь рейсов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Сочи из-за сильного ветра срывает крыши домов. А на дороги рухнули десятки деревьев. О пострадавших пока не сообщается.
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