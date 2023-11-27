27 ноября 2023

В Тюмени повар-рецидивист обокрал библиотеку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты УрФУ в экзаменационный период. Екатеринбург, библиотека, университет, маркетинг, книга, чительный зал
Мужчина выбирал книгу, но потом решил обчистить сейф Фото:

В Тюмени мужчина, работающий поваром и судимый уже 20 раз, обокрал библиотеку: он вскрыл в учреждении сейф и вынес оттуда технику. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Задержан 23-летний тюменец, работающий пекарем и уже 20 раз привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против собственности. Он пришел в библиотеку, чтобы выбрать книгу, но увидел в одном из помещений сейф и ключи от него. Мужчина вытащил из-под замка три мобильных телефона, три планшета и ноутбук и скрылся с похищенным», — рассказали URA.RU в полиции.

Там добавили, что сразу скрыться с добычей обвиняемому не удалось, нести все в руках ему было неудобно. Он сложил устройства под окном учреждения, сходил в магазин за пакетами и уже после ушел с места преступления. Похищенное он продал за 30 тысяч рублей в комиссионку.

При этом ранее обвиняемый также обокрал свою начальницу, украв у нее телефон и деньги. Теперь тюменцу грозит до пяти лет лишения свободы.

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В Тюмени мужчина, работающий поваром и судимый уже 20 раз, обокрал библиотеку: он вскрыл в учреждении сейф и вынес оттуда технику. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Задержан 23-летний тюменец, работающий пекарем и уже 20 раз привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против собственности. Он пришел в библиотеку, чтобы выбрать книгу, но увидел в одном из помещений сейф и ключи от него. Мужчина вытащил из-под замка три мобильных телефона, три планшета и ноутбук и скрылся с похищенным», — рассказали URA.RU в полиции. Там добавили, что сразу скрыться с добычей обвиняемому не удалось, нести все в руках ему было неудобно. Он сложил устройства под окном учреждения, сходил в магазин за пакетами и уже после ушел с места преступления. Похищенное он продал за 30 тысяч рублей в комиссионку. При этом ранее обвиняемый также обокрал свою начальницу, украв у нее телефон и деньги. Теперь тюменцу грозит до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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