В Тюмени повар-рецидивист обокрал библиотеку. Видео

28 ноября 2023 в 13:26 Размер текста - 17 +

Мужчина выбирал книгу, но потом решил обчистить сейф Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени мужчина, работающий поваром и судимый уже 20 раз, обокрал библиотеку: он вскрыл в учреждении сейф и вынес оттуда технику. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Задержан 23-летний тюменец, работающий пекарем и уже 20 раз привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против собственности. Он пришел в библиотеку, чтобы выбрать книгу, но увидел в одном из помещений сейф и ключи от него. Мужчина вытащил из-под замка три мобильных телефона, три планшета и ноутбук и скрылся с похищенным», — рассказали URA.RU в полиции. Там добавили, что сразу скрыться с добычей обвиняемому не удалось, нести все в руках ему было неудобно. Он сложил устройства под окном учреждения, сходил в магазин за пакетами и уже после ушел с места преступления. Похищенное он продал за 30 тысяч рублей в комиссионку. При этом ранее обвиняемый также обокрал свою начальницу, украв у нее телефон и деньги. Теперь тюменцу грозит до пяти лет лишения свободы.

В Тюмени мужчина, работающий поваром и судимый уже 20 раз, обокрал библиотеку: он вскрыл в учреждении сейф и вынес оттуда технику. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области. «Задержан 23-летний тюменец, работающий пекарем и уже 20 раз привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против собственности. Он пришел в библиотеку, чтобы выбрать книгу, но увидел в одном из помещений сейф и ключи от него. Мужчина вытащил из-под замка три мобильных телефона, три планшета и ноутбук и скрылся с похищенным», — рассказали URA.RU в полиции. Там добавили, что сразу скрыться с добычей обвиняемому не удалось, нести все в руках ему было неудобно. Он сложил устройства под окном учреждения, сходил в магазин за пакетами и уже после ушел с места преступления. Похищенное он продал за 30 тысяч рублей в комиссионку. При этом ранее обвиняемый также обокрал свою начальницу, украв у нее телефон и деньги. Теперь тюменцу грозит до пяти лет лишения свободы.