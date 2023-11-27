В Тюмени мужчина, работающий поваром и судимый уже 20 раз, обокрал библиотеку: он вскрыл в учреждении сейф и вынес оттуда технику. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.
«Задержан 23-летний тюменец, работающий пекарем и уже 20 раз привлекавшийся к уголовной ответственности за преступления против собственности. Он пришел в библиотеку, чтобы выбрать книгу, но увидел в одном из помещений сейф и ключи от него. Мужчина вытащил из-под замка три мобильных телефона, три планшета и ноутбук и скрылся с похищенным», — рассказали URA.RU в полиции.
Там добавили, что сразу скрыться с добычей обвиняемому не удалось, нести все в руках ему было неудобно. Он сложил устройства под окном учреждения, сходил в магазин за пакетами и уже после ушел с места преступления. Похищенное он продал за 30 тысяч рублей в комиссионку.
При этом ранее обвиняемый также обокрал свою начальницу, украв у нее телефон и деньги. Теперь тюменцу грозит до пяти лет лишения свободы.
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