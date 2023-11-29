Россия построит лунную станцию вместе с Китаем

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Суперлуние. Екатеринбург, луна, суперлуние
Россия и Китай станут основными участниками проекта по созданию лунной станции, заявили в Правительстве РФ Фото:

Правительственная комиссия одобрила ратификацию российско-китайского соглашения о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Об этом рассказали в пресс-службе правительства РФ.

«Одобрена ратификация заключенного в ноябре прошлого года российско-китайского соглашение о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции», — передает сообщение пресс-службы РБК. Там добавили, что Россия и Китай станут основными участниками проекта, которые в будущем могут привлечь и других международных партнеров. Реализация проекта будет проходить в три этапа.

На первом этапе планируется проведение лунных миссий России и Китая, исследование Луны, определение места размещения лунной станции, а также верификация технологий для безопасной посадки на поверхность спутника Земли. Второй этап включает установление центра управления лунной станцией, доставку объемных грузов на Луну, создание орбитальных модулей для электроснабжения, коммуникации и транспортных услуг. Третий этап предусматривает освоение Луны, расширение функционала модулей лунной станции и поддержку международных партнеров при высадке людей на Луну, заключили в пресс-службе.

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Правительственная комиссия одобрила ратификацию российско-китайского соглашения о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции. Об этом рассказали в пресс-службе правительства РФ. «Одобрена ратификация заключенного в ноябре прошлого года российско-китайского соглашение о сотрудничестве в области создания Международной научной лунной станции», — передает сообщение пресс-службы РБК. Там добавили, что Россия и Китай станут основными участниками проекта, которые в будущем могут привлечь и других международных партнеров. Реализация проекта будет проходить в три этапа. На первом этапе планируется проведение лунных миссий России и Китая, исследование Луны, определение места размещения лунной станции, а также верификация технологий для безопасной посадки на поверхность спутника Земли. Второй этап включает установление центра управления лунной станцией, доставку объемных грузов на Луну, создание орбитальных модулей для электроснабжения, коммуникации и транспортных услуг. Третий этап предусматривает освоение Луны, расширение функционала модулей лунной станции и поддержку международных партнеров при высадке людей на Луну, заключили в пресс-службе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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