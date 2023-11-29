Продюсер Фадеев обратился к силовикам из-за заявления певицы Наргиз

Российский продюсер Максим Фадеев обратился к МВД и ФСБ с просьбой обратить внимание на концерты певца Фарруха Закирова в РФ после экстремистских высказываний его племянницы — российской певицы Наргиз. Об этом продюсер написал в своем telegram-канал.
«Мне понятно, что за этим всем [высказываниями Наргиз против РФ] стоит ее дядя Фаррух Закиров, который „крышует“ весь беспредел, который творит его племянница. Оказывается, он активно гастролирует по Российской Федерации и зарабатывает здесь деньги. В связи с этим я публично обращаюсь к МВД и ФСБ России с просьбой обратить внимание на концерты», —
Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) ранее разыграли певицу Наргиз. В ходе телефонного розыгрыша исполнительница призналась в спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сделала ряд экстремистских заявлений против России.
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