Продюсер Фадеев обратился к силовикам из-за заявления певицы Наргиз

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, закирова наргиз
Максим Фадеев предложил ФСБ и МВД проверить концерты дяди Наргиз Фарруха Закирова Фото:

Российский продюсер Максим Фадеев обратился к МВД и ФСБ с просьбой обратить внимание на концерты певца Фарруха Закирова в РФ после экстремистских высказываний его племянницы — российской певицы Наргиз. Об этом продюсер написал в своем telegram-канал.

«Мне понятно, что за этим всем [высказываниями Наргиз против РФ] стоит ее дядя Фаррух Закиров, который „крышует“ весь беспредел, который творит его племянница. Оказывается, он активно гастролирует по Российской Федерации и зарабатывает здесь деньги. В связи с этим я публично обращаюсь к МВД и ФСБ России с просьбой обратить внимание на концерты», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале.

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) ранее разыграли певицу Наргиз. В ходе телефонного розыгрыша исполнительница призналась в спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сделала ряд экстремистских заявлений против России.

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Российский продюсер Максим Фадеев обратился к МВД и ФСБ с просьбой обратить внимание на концерты певца Фарруха Закирова в РФ после экстремистских высказываний его племянницы — российской певицы Наргиз. Об этом продюсер написал в своем telegram-канал. «Мне понятно, что за этим всем [высказываниями Наргиз против РФ] стоит ее дядя Фаррух Закиров, который „крышует“ весь беспредел, который творит его племянница. Оказывается, он активно гастролирует по Российской Федерации и зарабатывает здесь деньги. В связи с этим я публично обращаюсь к МВД и ФСБ России с просьбой обратить внимание на концерты», — написал Максим Фадеев в своем telegram-канале. Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) ранее разыграли певицу Наргиз. В ходе телефонного розыгрыша исполнительница призналась в спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сделала ряд экстремистских заявлений против России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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