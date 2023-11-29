В России в 2029 году могут исчезнуть ИП

Депутат Госдумы Кирьянов предупредил о ликвидации всех ИП

30 ноября 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Предпринимателям придется выбрать новую форму налогооблажения, сказал Артем Кирьянов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Когда в 2029 году закончится эксперимент по введению налога для самозанятых, такая форма ведения бизнеса как ИП (индивидуальный предприниматель) может быть ликвидирована. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых закончится в 2029 году. Мы должны будем подвести итоги. Это будет очень важная дата для налогоплательщиков, которые занимаются сегодня малым и микробизнесом. Я считаю, то, что сегодня называется индивидуальный предприниматель, — морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса. Возможно, после подведения итогов по эксперименту, ее не станет. Она была актуальна в 1990-е годы», — сказал Артем Кирьянов. По его словам, индивидуальные предприниматели должны будут выбрать другую форму налогообложения. «Будут самозанятые, которые не планируют развивать бизнес и масштабировать его, то есть работают на себя. Если самозанятый будет расти в доходах и поймет, что его деятельность может быть более прибыльной, он может вступать в ряды бизнесменов и выступать как руководитель или учредитель юридического лица», — отметил депутат. Ставки налога для самозанятых сейчас — 4% с физлиц, 6% — с юрлиц и ИП. ПАО, АО, ООО и другие должны платить 20% от дохода. По данным Федеральной налоговой службы, 3% идет в федеральный бюджет, а 17% —в бюджет субъекта. При этом регионы могут понижать налоговую ставку, но не устанавливать ее ниже 12,5%. Налоговые поступления в бюджет России за год выросли на 9% и составят по итогам года около 46 трлн рублей. Как сообщил глава ФНС Даниил Егоров, региональные налоги и сборы дали рост на 14%, НДФЛ и нефтегазовые налоги — 13% роста, а налог на прибыль дает практически 20% роста. Россияне должны заплатить налоги до 1 декабря, в противном случае им начнут начислять пени за просрочку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Когда в 2029 году закончится эксперимент по введению налога для самозанятых, такая форма ведения бизнеса как ИП (индивидуальный предприниматель) может быть ликвидирована. Об этом в беседе с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. «Эксперимент по введению налогового режима для самозанятых закончится в 2029 году. Мы должны будем подвести итоги. Это будет очень важная дата для налогоплательщиков, которые занимаются сегодня малым и микробизнесом. Я считаю, то, что сегодня называется индивидуальный предприниматель, — морально устаревшая форма налогообложения и ведения бизнеса. Возможно, после подведения итогов по эксперименту, ее не станет. Она была актуальна в 1990-е годы», — сказал Артем Кирьянов. По его словам, индивидуальные предприниматели должны будут выбрать другую форму налогообложения. «Будут самозанятые, которые не планируют развивать бизнес и масштабировать его, то есть работают на себя. Если самозанятый будет расти в доходах и поймет, что его деятельность может быть более прибыльной, он может вступать в ряды бизнесменов и выступать как руководитель или учредитель юридического лица», — отметил депутат. Ставки налога для самозанятых сейчас — 4% с физлиц, 6% — с юрлиц и ИП. ПАО, АО, ООО и другие должны платить 20% от дохода. По данным Федеральной налоговой службы, 3% идет в федеральный бюджет, а 17% —в бюджет субъекта. При этом регионы могут понижать налоговую ставку, но не устанавливать ее ниже 12,5%. Налоговые поступления в бюджет России за год выросли на 9% и составят по итогам года около 46 трлн рублей. Как сообщил глава ФНС Даниил Егоров, региональные налоги и сборы дали рост на 14%, НДФЛ и нефтегазовые налоги — 13% роста, а налог на прибыль дает практически 20% роста. Россияне должны заплатить налоги до 1 декабря, в противном случае им начнут начислять пени за просрочку.